AÖA Yasasındaki değişiklik komiteden geçti

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne öğrenci kabul koşullarının standartlarının yaygınlaştırılması ve genişletilmesi amacıyla hazırlanan yasa değişikliği komiteden geçti.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantıda “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclis’inden yapılan yazılı açıklamaya göre, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komite, yasa tasarısını madde madde oyladıktan sonra üçüncü okunuşunu da gerçekleştirdi ve oybirliğiyle genel kurula sevk etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı akademiye kabulde adayların niteliklerine ekleme yapılması ve uluslararası sınavlarla akademiye öğrenci kabulünün gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sınavların yapılış şekilleri, öğrenci kabulleri ve mülakatla ilgili hususlar açıkça düzenlenmediğinden çıkarılacak bir tüzükle bu konular da düzenlenecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantıda ayrıca “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Tasarı, meslek eğitiminde teknolojinin gelişimiyle birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemde olduğundan çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan yeterlilik belgelerinin ülkedeki değerini ve işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak amacıyla hazırlandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü, Atatürk Öğretmen Akademisi, Kamu-İş ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.