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AÖA-LAÜ protokolünün iptali gündemde

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Eğitim Bakanı Özyiğit, önümüzdeki günlerde AÖA ve LAÜ arasındaki protokolün iptaline yönelik adımlar atılacağını açıkladı

AÖA-LAÜ protokolünün iptali gündemde
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 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına katıldı.
Toplantıda konuşan Cemal Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi gibi topluma mal olmuş köklü bir kurumun daha nitelikli ve kaliteli eğitim verecek yapıya dönüştürülmesinde yönetim kuruluna çok önemli vazifeler düştüğüne dikkat çekerek, yeni yönetim kuruluna başarı diledi.
Toplumu en iyi şekilde eğitecek olan öğretmenlerin çağdaş eğitim yöntemleriyle donanımlı şekilde yetiştirilmesi adına da akademiye büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Bakan Özyiğit, ”Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ayrı bir önem veriyorum, bu yüzden de akademinin yapısının daha doğru bir zemin üzerinde yapılandırılması gerektiğine inanıyorum” dedi.
Öğretmenlik mesleğinin imajını güçlendirmek ve öğretmenlerin toplum içerisindeki saygınlıklarını yeniden kazandırmak adına bazı çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit , bu nedenle AÖA’nın geliştirilmesi ve her yönüyle daha ileriye götürülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.
Özyiğit, AÖA’nın üniversite eğitim fakültelerine bağlanması isteğinin uzun yıllardır var olduğunu, bu istek doğrultusunda da geçen yıl Lefke Avrupa Üniversitesi ile birlikte bir protokol imzalandığını hatırlatarak ”İmzalanan bu protokol doğru bir adım değildi, kurulun görüşünün de bizim görüşümüz ile aynı doğrultuda olması memnuniyet verici. Önümüzdeki günlerde protokolün iptaline yönelik adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.
Toplantı teknik konuların konuşulmasının ardından sona erdi.
 

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