Akademisyen ve öğrencilere “STEM” eğitimi

Akademisyen ve öğrencilere, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM eğitimi verildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semra Mirici tarafından akademisyen ve öğrencilere, disiplinlerarası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM eğitimi verildi.

Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşan STEM eğitimi üreten, dünya ile rekabet edebilen ve yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı olarak nitelendiriliyor.

Prof. Dr. Semra Mirici tarafından iki haftalık programla öğretim ve öğrencilere yönelik uygulamalı verilen eğitimde, STEM eğitiminin gerekliliği ve dünyada STEM eğitimi ile ilgili yapılanlardan bahsedildi. Eğitim kapsamında örnek bir de STEM etkinliği yapıldı.

Eğitime katılan öğretim üyeleri ve öğrenciler biyoloji, fizik, matematik, mühendislik, tasarım gibi farklı bilim dallarına ait bilgi ve kuramların bilimsel bir bakış açısıyla aynı amaca yönelik olarak nasıl kullanılabileceğini uygulamalı olarak öğrendiler. Süreç içerisinde problem belirleme, problemin çözümüne yönelik yöntem belirleme, tasarım yapma, değerlendirme ve ürünün tanıtımı gibi STEM basamaklarını kullandılar. Eğitim sonunda tasarladıkları mikroskopların özelliklerini tanıttılar. Kendi mikroskoplarını tasarlayan katılımcılar bu eğitimin kendilerine çok şeyler kattığını ve en kısa zamanda yeniden bu tür bir eğitim almak istediklerini belirttiler.

STEM eğitimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Semra Mirici, içerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulduğunu, ülke olarak gelişmek için bu becerilerden yararlanılması gerektiğine dikkat çekerek STEM eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Dünyada üzerinde durulan eğitim kavramlarından birisinin STEM olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mirici şöyle dedi:

“Üreten, dünya ile rekabet edebilen ve yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı fen ve matematik eğitiminin teknoloji ve mühendislik ile entegre edilmesidir. 21 yüzyıl becerilerini uygun bireylerin yetiştirilmesi ve tüketici bireylerden çok üretim odaklı bireylerin yetişmesine olanak sağlanması kaçınılmazdır. Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki değişimlerine paralel olarak stratejik adımlar atılması gerekiyor. Üniversitelerin, kurum ve kuruluşların STEM ışığında doğru adımlar atmaları durumunda başarıyı yakalamaları muhtemeldir. Yakın Doğu Üniversitesi’nde en somut STEM Projesi GÜNSEL Hibrit arabasının üretilmiş olmasıdır. GÜNSEL elektrikli otomobilin üretim süreci gerçek bir STEM sürecidir. İşte bu süreç ülkelerin bilimsel ve ekonomik alanlarda ilerlemesini sağlar söylemine en somut yakın bir örnektir. Bu örnek cesaret vericidir”.