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AB ülkelerindeki sistemleri dikkate alacağız

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Eğitim Bakanı Özyiğit, 2018/19 akademik yılında verilen burslarla 176 öğrenci, memur ve çalışanın, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitim alma ve staj yapma imkanına sahip olduğunu belirtti

AB ülkelerindeki sistemleri dikkate alacağız
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Avrupa Birliği’nin (AB) Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse ettiği “2019/20 Akademik Yılı Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programı” için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, AB Kıbrıs Yapısal Reform Destek Servisi Birim Başkanı Kjartan Björnsson, British Council Direktörü James Martin, Bakanlık ve AB yetkilileri ile burs programına ilgi duyan konuklar yer aldı.

Bakan Özyiğit dünkü etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin başarı ile sürdürdüğü burs programının 13’üncü yılına girdiğini anımsatarak, 2018/19 akademik yılında verilen burslarla 176 öğrenci, memur ve çalışanın, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitim alma ve staj yapma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Gerek eğitim, gerekse iş yaşamında bu burslardan yararlanan ve başarılı olan kişileri ayrıca tebrik eden Özyiğit, öğretmenler ve öğrencilerin AB’de başarılı uygulamaları yerinde incelemeleri ve ülkeye  taşımalarının eğitime ivme kazandırdığına dikkat çekti.

Özel sektör ve kamu çalışanlarının da çeşitli alanlarda bu burslardan yararlandığını belirten Özyiğit, bu kişilerin de alanlarında özel uzmanlık gerektiren güncel bilgileri yakalayabilme şansı bulduklarını söyledi.

Özyiğit, AB’nin meslek liseleri ile genel liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik destek verdiğini ve ülkemizin ihtiyaç duyulan alanlara öncelik gösterdiğine dikkat çekerken, bu yıl AB burslarında yapılan yenilikçi anlayışlarla daha etkin bir burs dağılımının gözleneceğine inanç belirtti.

Eğitim sistemini yeniden yapılandırırken diğer AB ülkelerindeki sistemleri de dikkate almakta kararlı olduklarını vurgulayan Özyiğit, bu projenin desteklenmesi, ülkenin gelişimine katkı koyacak daha fazla öğrenci ve vatandaşın AB ülkelerindeki uygulamaları gelecek nesillere taşıması için Bakanlık olarak teşvik ederek destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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