AB Burs Programına toplumsal ilgi yoğunluğu

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Avrupa Birliği Burs Programı için başvuru süreci devam ederken 2007 yılında başlayan burslardan bugüne kadar 1564 kişinin yararlanarak kariyerini geliştirme olanağı bulduğu açıklandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek Kıbrıs’ta 80. hizmet yılına giren British Council tarafından yürütülen 2020 – 21 AB Burs Programı Akademik Yılı başvuru süreci 13 Ocak 2020’de başladı. Farklı kategorilerin yer aldığı burslar için son başvuru tarihi 10 Mart 2020. Yazılı sınav tarihi 4 Nisan 2020 olarak belirlendi.

Dilek Behçetoğulları süreçle ilgili merak edilenleri aktardı;

British Council AB Burs Programı’nın Lefkoşa Marmara Bölgesi’ndeki ofisinde görüştüğümüz AB Burs Programı Yöneticisi Dilek Behçetoğulları,

Yaklaşık 4 haftalık bir süredir devam eden başvuru süreci ve kendileri tarafından yürütülen tanıtım etkinliklerine ilişkin merak edilenleri kısa ve net bir dille aktardı.

“ AB Burs Programı 2007 yılından itibaren yılda ortalama 1.5-2 milyon euro toplamda 24 milyon euroluk bir bütçeyle Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Bugüne kadar, Kıbrıs Türk toplumundan 1564 kişi bu programın bir parçası olma fırsatını elde ederek kariyer ve eğitim hayatına yeni bir yön verdi” diyen Behçetoğulları, “ Geleceğiniz İçin Gideceğiniz Yer Avrupa”

ana tanıtım teması ile toplumdaki ilgili tüm paydaşları da içine katarak hızlı ve de keyifli bir tanıtım süreci geçirmekte olduklarına vurgu yaptı.

BAŞVURULAR SADECE ONLİNE

Gelişen teknolojinin olanaklarından yararlanarak sadece online olarak başvuru kabul edildiğine dikkat çeken Behçetoğulları, adayların burslar için başvuru portalını“ https://apply.abburs.eu” olarak açıkladı.

Ülke genelinde etkin ve yaygın bir tanıtım programı ile bursları, öncelikli alanları, koşulları, uygunluk kriterlerini, beklentileri gerek birebir gerekse platformlar aracılığı ile dile getirdiklerini, her yıl düzenli olarak başvuru öncesi ve sonrasında sürdürdükleri bu çabalar sonucunda başvuru alanlarında çeşitlilik oluştuğuna dikkat çeken Behçetoğulları, bu çeşitliliği tıp doktorluğu, veterinerlik, diyetisyenlik, mimarlık, müzecilik, doğa ve çevre ile ilgili meslekler olarak örnekledi.

Burslara öncelikli alanların konulduğunu ancak sınırlama yapılmadığını anlatan Behçetoğulları, “ Kıbrıs Türk Toplumunun ihtiyaçlarını sürekli dinliyoruz, geri dönüşlere bakıyoruz, yeni ihtiyaçları tespit ettikçe programa yeni açılımlar ekliyoruz, Karpaz’dan başlayarak kırsal alanlara açıldık, güzel örnek teşkil eden başvurular çıktı ortaya” şeklinde özetledi bu çalışmaları.

Fırsat eşitliğine her burs döneminde özel önem verdiklerini ve bunu sürdürdüklerini ifade eden Behçetoğulları, 1 akademik yılı kapsayan bursların farklı programlar içerdiğini ve bu kapsamda düz lise ve meslek okullarında okuyan öğrencilere belirli sayıda burslar ayrıldığını söyledi kısa dönemli programlar hakkında şu temel bilgileri aktardı:

“ profesyonel kurs veya staj – araştırma – doktora sonrası çalışmaları – dil kursları (herhangi bir AB dilinde)

Kısa dönemli programlara en erken 1 Haziran 2020 ve engeç 12 Ocak 2021 başlanmalı. Burslar ertelenemez. Burs en az 2 ve en çok 6 aylıkprogramları kapsıyor. Seçilen program tam zamanlı olmalı. Uzaktan eğitim ve/veya yarı zamanlı programlar kabul edilmiyor.

Dil kurslarının haftada en az 20 ders saati olması gerekiyor”

“GENÇLER GİTTİKLERİ ÜLKELERİN KÜLTÜRLERİNİ YAŞAYARAK ÖĞRENMELİ”

Gençlerin meslek deneyimi yanında gittikleri ülkelerin kültürlerini yaşayarak öğrenmelerinin önemli olduğunu, bunun gençlerin kariyerine oldukça fazla katkı sağlayacağına inandığını belirten Behçetoğulları, bugüne kadar 20 den fazla meslek grubunun burs aldığını, 13 yılda toplam 1564 burs verildiğini bunların yaklasik %55’nin kadın %45’inin erkek olduğunu, 100 den fazla üniversitenin programa dahil edildiğini, 70’den fazla alanda burs verildiğini, bursluların 23 farklı AB ülkesinde öğrenim gördüğünü kaydetti.

AB Burs Program Ofisi Yöneticisi Dilek Behçetoğulları; İngiltere’nin %20 kotalı olarak dahil edildiği burs programında bu yıl ülke genelinde 40 – 50 arası bilgilendirme semineri hedeflediklerini, ayrıca seminerler öncesinde bire bir bilgilendirme yaptıklarını, her Salı ve Cuma günleri Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) halka açık görüşme gerçekleştirdikleri bilgilerini aktararak mülakatı noktaladı. Lha