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866 öğrenci daha KKTC’ye geliyor

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14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşmişti. Ek yerleştirmelerin ardından 866 kişi daha ek yerleştirmelerle KKTC üniversitelerine yerleştirildi

866 öğrenci daha KKTC’ye geliyor
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Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan tercihlerle KKTC’ye yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenci sayıları açıklandı.

İlk verilere göre 14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşmişti. Ek yerleştirmelerin ardından 866 kişi daha ek yerleştirmelerle KKTC üniversitelerine yerleştirildi.

Geçtiğimiz yıl ise KKTC’ye 17 bin 801 kontenjan ayrılmış; 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti.

Eğitim uzmanları, ortaya çıkan rakamların KKTC Yükseköğrenimi açısından olumlu buldu. Yaşanan ekonomik kriz ortamında 8 bin üzerinde öğrencinin KKTC’yi tercih ediyor olması pozitif değerlendirildi.

Yerleştirmelerin ardından ek yerleştirmeler de yapıldı. YÖK, KKTC üniversitelerine yerleşen 8 bin 39 öğrenciye ek olarak 866 öğrencinin daha KKTC üniversitelerine yerleştirildiğini açıkladı. Buna göre KKTC üniversitelerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı 8 bin 905 oldu.

Geçtiğimiz yıl ise KKTC’ye 17 bin 801 kontenjan ayrılmış; 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl bu rakam ek yerleştirme sayılarıyla beraber artmış oldu. Geçen yıla göre 728 öğrenci daha fazla KKTC üniversitelerine kayıt yapmış oldu.

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