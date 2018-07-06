Mahkumların yeniden topluma kazandırılması amaçlanan proje kapsamında, 9 alanda yaklaşık 40 mahkuma eğitim verilecek

Mahkumların Topluma Kazandırılması ve Meslek Edindirilmesi Projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törende, Protokole, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Zeki Çeler, Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber imza koydu.

Mahkumların yeniden topluma kazandırılması amaçlanan proje kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayladığı 9 alanda yaklaşık 40 mahkuma eğitim verilecek.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’yla yıllardır devam eden bir işbirliği bulunduğunu ifade ederek, hazırlanan projeyle buna bir yenisinin eklendiğini kaydetti.

Cezaevinde özellikle mahkumların yeniden topluma kazandırılması ve suçlarını çekip, tahliye olduktan sonra toplumda insan onuruna yaraşır şekilde yer edinebilmeleri için faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Baybars, buna benzer başka faaliyetleri de bulunduğunu anımsattı.

21 yaş altı çocuk ve genç suçlular ile cezaevindeki tüm hükümlü ve mahkumların sosyal hayatla bir arada, topluma kazandırılmasına yönelik sanat ve atölye çalışmaları yaptıklarını da söyleyen Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile imzalanan proje kapsamında 9 alanda, talepte bulunan yaklaşık 40 mahkuma eğitim verileceğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, mahkumların cezalarını tamamlayıp normal hayata döndüklerinde dışlanmasının onları yeninden suça teşvik edeceğini ifade ederek, mahkumlara cezalarını çekerken eğitim verilerek, sosyal hayata hazırlanması halinde mahkumların topluma kazandırılabileceğini söyledi.

Mahkumların cezaevinden çıktıktan sonra hayatlarını idame ettirmelerinin ancak bu yolla mümkün olabileceğini ifade eden Çeler, bakanlık olarak bunu destekleyeceklerini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, tutuklanmış kişilerin cezalarını çektikten sonra yeniden dönecekleri toplum içinde insanlık onuruna yaraşır şekilde çalışması, kendilerini ailelerini ve sorumlu oldukları kişileri geçindirebilmeleri için iyi, güzel birer meslek sahibi olabilmelerinin en temel arzuları olduğunu vurguladı.

Mahkumların çektikleri cezadan sonra bir daha suç işlememe yetisini de edinmiş olacaklarına inanç belirten Özyiğit, bu doğrultuda kendilerine düşen görevin mahkumları en iyi şekilde eğitmek ve topluma yeniden kazandırmak olduğunu kaydetti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin İşbaşı Eğitim modelini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayladığı programla mahkumlara öğreteceklerini ifade etti. Kanber, mahkumları cezaevinden çıktığında topluma sosyal ve ekonomik olarak hizmet eden bireyler olarak kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplumda ihtiyaçların bir çoğunun mesleki eğitimle ilgili olduğunu belirten Kanber, beceri gerektiren işlerde yurt dışından yabancı işgücü geldiğini aktardı.

Bu çerçevede bir takım çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kanber, mahkumların cezalarını tamamladıktan sonra kendilerinin üyesi olduğu sektörlerde iş bulmasına yardımcı olmak için bu protokolü bir sosyal sorumluluk olarak görev bildiklerini sözlerine ekledi.