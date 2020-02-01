30 mahkuma diploma

Merkezi Cezaevi’nde kalfalık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan 30 mahkuma diplomaları verildi

Mahkumların topluma kazandırılması projesi kapsamında kalfalık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan 30 mahkuma, dün Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen törenle diplomaları verildi.

Diploma töreni Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, eğitim öğretimin sadece okullarla sınırlı olmadığına işaret eden Bilmem, mahkumlara yönelik projenin bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, hem sivil toplumda hem de devlet kanadında duyarlılık olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, projenin hükümlülerin topluma kazandırılması adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da bu gibi projelerin dünyada uzun yıllardır uygulandığına değindi.

Mahkumların hapisten çıktıktan sonra burada kazandıkları becerileri kullanarak meslek icra edebilmeleri için de destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Sucuoğlu, kendilerine bu yönde yapılan başvurulara öncelik tanıyacaklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise proje sayesinde mahkumların hem hapishanede geçirdikleri zamanın verimli hale getirildiğini hem de mahkumlara meslek edindirildiğini söyledi.

Eğitimleri tamamlayıp sınavları geçerek diploma alma hakkı elde eden mahkumların “altın bilezik” sahibi olduğuna işaret eden Baybars, cezaevlerinin sadece ceza süresinin doldurulduğu bir yer olmadığını, mahkumların topluma kazandırılması açısından da önem taşıdığını vurguladı.