24 milyarlık rant piyasası

KTÖS, yıllık dershane ücretlerinin 6 bin TL olduğu gerçeğinden hareket edilirse toplamda 21 milyon ile 24 milyon arası bir rant piyasası oluştuğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), çocukların yarışacağı değil, eşit ve adil bir şekilde erişebileceği bir eğitim sistemi istediğini vurgulayarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı eğitim-öğretim faaliyetlerini kolej sınavlarına indirgeyerek, çocukların ilgi, istek ve becerilerini göz ardı etmekle eleştirdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burat Maviş yaptığı yazılı açıklamada, pandemi döneminde birçok ülkenin sınav nedeniyle çocukları bir araya getirip, sağlıklarıyla ilgili bir risk almayı uygun görmediğine ve birçok sınavın iptal edildiğine işaret etti; ülkede ise kolej sınavının yapıldığını kaydetti.

“ÇAĞ NÜFUSUNUN YÜZDE 84,5’İ KAYIT HAKKI KAZANAMAYACAK”

Yarışmacı sınav sonucunda, 620 öğrencinin kolejlere giriş hakkı kazanacağını, çağ nüfusunun yüzde 49,5’i sınava kayıt yaptırırken, bunların yüzde31’i, çağ nüfusunun ise yüzde 15,5’inin kolejlere giriş hakkını kazanabileceğini kaydeden Maviş, İlahiyat Koleji’ni dışarı çıkarıp oranlara yeniden bakıldığında, bu oranın yüzde12,5 olacağını ifade etti.

Maviş, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Kolej giriş sistemi çocukların yüzde 84,5’inin kayıt hakkı kazanamayacağı bir sistemdir. Şu an ki sistem çoğunluğun ilgi, beceri ve yeteneklerini görmezden gelerek, yüzde 15,5’inin kayıt hakkı kazanabileceği çoktan seçmeli sınavlara endekslenmiştir. Pandeminin yarattığı kaygı ve stres altındaki çocuklarımızı, bu sisteme zorlamanın çocuğun eğitimine ve gelişimine bir katkısı oldu mu? Çocukları yarıştıran bu sistemin kazananı olmayacağı gibi, bu sistem çocukları, öğrencileri ve okulları başarılı/başarısız diye ayrıştırmaya devam edecektir. Sosyal medyada ve dersanelerin reklamlarında bu ayrımın çocuk istismarı boyutuna ulaştığını görebilirsiniz.”

Maviş, çocukların ilgi, yetenek, beceri ve potansiyellerine göre değerlendirilip, yönlendirilmesi gerektiğini arzu ettiklerini belirterek, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Eğitim Bakanlığı’na bu yanlış uygulamadan vazgeçmesi için çağrıyı yinelediklerini açıkladı.

“KOLEJLERİN TEMEL AMACI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ OLMALIDIR… 21-24 MİLYARLIK RANT PİYASASI…”

Yabancı dil öğretiminin tüm okullar içinde takip edilen bir eğitim programına dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Maviş, çocukların sosyo-psikolojik, aileler ise maddi olarak yıprandığını, yıllık dershane ücretlerinin 6 bin TL olduğu gerçeğinden hareket edilirse toplamda 21 milyon ile 24 milyon arası bir rant piyasası oluştuğunun görülebileceğini kaydetti.

Taşımacılık ve yemek hizmetiyle bu rakamların 32 milyona ulaştığını belirten Maviş, bununla birlikte A-Level, IGCSE, GCE’lere hazırlananlar, ek özel ders alanlar, Grade’lere hazırlananlar ve üniversiteye hazırlananlarının da hesaba katılmasıyla, özel derslere harcanan miktarların korkunç boyutlara ulaştığını ve kayıt dışı ekonominin bir parçası olduğunun görüldüğünü anlattı.

Maviş şöyle devam etti:

“Güzel Sanatlar ve Kolej programlarına 6.sınıftan itibaren başlanmasına devam edilmelidir, kolejlerde sadece GCE, IGCSE ve A-Level programları uygulanmalıdır, ilkokul sonrasında kolejlere giriş yanında ortaokullardaki farklı program koridorlarıyla yaratılacak yatay ve dikey geçişlerle kolejlere girmede fırsat eşitliğinin yaratılmalıdır.

Kolejlerin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olmayan bugünkü kolejlere giriş sisteminin çağdaş anlayışlara uygun bir şekilde kademeli olarak değiştirilerek süreç temelli bir değerlendirme sistemi ile öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirilmesinin sağlanmalıdır; İlahiyat Koleji’nin programı değiştirilmelidir.”

“EĞİTİM BİLİM DANIŞMA KURULU’ OLUŞTURULMALIDIR”

Maviş, salgın sürecinde olduğu gibi, eğitimin yeniden organizasyonunda da “Eğitim Bilim Danışma Kurulu” oluşması gerektiğini savunarak, eğitimin planlanmasının uzmanlarca yapılandırılması gerektiğini, bu kurulun hem okulların nasıl açılabileceği hem kolejlere girişin nasıl olabileceği hem de yönlendirme sınavları ile ilgili yapıcı kararların üretilmesine katkı koyacağını belirtti.

Maviş, açıklamasında “Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit ve adil bir şekilde erişebileceği bir eğitim sistemi istiyoruz.” ifadelerine de yer verdi.