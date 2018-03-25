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Zuckerberg'den tam sayfa özür mesajı

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Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, son güvenlik skandalının ardından yaşanan güven ihlali nedeniyle bugün İngiliz gazetelerine tam sayfa ilan vererek özür diledi

Zuckerberg'den tam sayfa özür mesajı
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Kişisel verilerin ihlali suçlaması nedeniyle tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan ve hisselerindeki düşüş sonucu bir haftada en az 60 milyar dolar kaybeden Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, gazete ilanıyla özür diledi.
Mark Zuckerberg, İngiliz gazetelerinde bugün yayımlanan tam sayfa ilanda, "Bilgilerinizi korumak bizim sorumluluğumuz. Bunu yapamazsak, bu bilgileri hak etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

acebook'un kurucusu ve CEO'su, ilanda şunları yazdı:
"Üniversitedeki bir araştırmacı tarafından hazırlanan ve 2014'te milyonlarca insanın Facebook bilgilerinin çalınmasına neden olan test uygulamasını duymuşsunuzdur. Bu bir güven ihlaliydi ve bununla ilgili daha fazla bir şey yapamadığım için üzgünüm. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için önlemler alıyoruz."
Facebook'un kullanıcılara verilerine kimlerin erişebildiği konusunda daha fazla bilgi vereceğini kaydeden Zuckerberg, "Bu topluluğa inandığınız için teşekkürler. Sizin için daha iyisini yapacağımıza söz veriyorum" diye yazdı.
Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgilere erişim sağladığı ve bu bilgilerin 2016'da ABD'de yapılan başkanlık seçimleri ile Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı öne sürülmüştü. Verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

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