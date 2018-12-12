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Zengin krallığın `yoksullar ordusu`

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Dünyanın 5. büyük ekonomisi İngiltere’de, yaklaşık 8 yıldır devam eden kemer sıkma politikaları nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı her geçen yıl artıyor.

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Zengin krallığın `yoksullar ordusu`
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AA

Başkent Londra'da milyon sterlinlik evlerin bulunduğu, lüks restoran  ve barların sıralandığı ışıklı ve görkemli caddelerin ardında, görmezden gelinen  "yoksullar ordusuna" her geçen yıl yenileri ekleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, yaklaşık 2,94 trilyon  dolarlık milli geliri ile dünyanın 5. büyük ekonomisi olan İngiltere’de, 2008  yılındaki finans krizinin faturası, 2010 yılında iktidara gelen Muhafazakar  Parti'nin uyguladığı kemer sıkma politikaları ile halkın orta ve alt gelir  grubuna kesildi.

Ülkede etkileri bugün de hissedilen kemer sıkma politikaları sonucu  sokaklarda geceleyen çok sayıda evsiz, açlık sınırının altında yaşayan aileler ve  gıda bankalarına muhtaç milyonlarca çaresiz insan bulunuyor.

NÜFUSUN YÜZDE 12'Sİ "SÜREKLİ BİR YOKSULLUK" İÇERİSİNDE

AA muhabirinin Sosyal Ölçütler Komisyonu'nun (SMC) verilerinden  derlediği bilgilere göre, nüfusun yaklaşık 66 milyon olduğu İngiltere’de, toplam  14,2 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

İngiltere nüfusunun yüzde 12'si dönemsel değil, "sürekli bir  yoksulluk" içerisinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

ÇOCUK YOKSULLUĞU, SON 5 YIL İÇERİSİNDE YARIM MİLYONDAN FAZLA ARTTI

Merkezi Londra'da bulunan Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu (CPAG)  verilerine göre,  ülkede 2017 sonu itibarıyla 4,1 milyon çocuk yoksulluk  içerisinde yaşıyor. İngiltere'de 30 kişilik bir sınıfta 9 öğrenci yeterli şekilde  beslenemiyor.

Joseph Rowntree Derneği tarafından bu ayın başında açıklanan verilere  göre, ülkede çocuk yoksulluğu, son 5 yıl içerisinde yarım milyondan fazla artarak  4,1 milyona ulaştı. Derneğin yöneticisi Campbell Robb, konuya, "Bu demek oluyor  ki artık daha fazla aile çok zor durumda, faturalarını ödemekte zorlanıyor,  masalarına yemek koyamıyor. Bu aileler inanılmaz bir stresle karşı karşıya."  sözleriyle dikkati çekti.

Ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarına göre, yoksulluk  içerisinde yaşayan çocuk sayısının artmasında, 2010 yılından beri uygulanan  sosyal yardımların azaltılmasının payı bulunuyor.

KESİNTİLER, YOKSUL ÇOCUKLARIN 2020'YE KADAR 4,3 MİLYONA ULAŞMASINA  NEDEN OLACAK

Merkezi Londra’da bulunan Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) verilerine  göre, 2010 yılından bu yana uygulanan kesintiler, yoksulluk içerisinde yaşayan  çocuk sayısının 2020 yılına kadar 4,3 milyona ulaşmasına neden olacak.

Yoksulluk içerisinde yaşayan çocukların yüzde 67'sinin ailesinde en az  bir kişi tam zamanlı çalışıyor. Ancak ailelerin büyük bölümünün geliri,  çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmiyor.

DEVLET POLİTİKALARI, DAHA FAZLA İNSANI YOKSULLUK SINIRININ ALTINA  İTİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörü Philip Alston'ın hazırladığı  ve kasım ayında yayımladığı rapor, İngiltere’de yürütülen devlet politikalarının  daha fazla insanı yoksulluk sınırının altına ittiğini ortaya koyuyor.

Alston, raporun bulgularına ilişkin olarak, "Vergi ve sosyal yardım  politikalarına ilişkin uygulamalar, en büyük bedeli en zor durumda olanlara  ödetti." ifadesini kullandı.

ÇIĞ GİBİ ARTAN EVSİZ SAYISI

Londra’da giderek büyüyen bir diğer sorun ise sokakta yaşamak zorunda  kalan insan sayısındaki artış.

İngiliz yardım kuruluşu Homeless Link verilerine göre, ülke genelinde  2010 yılından bu yana sokakta gecelemek zorunda kalan evsizlerin sayısı yüzde 169  arttı.

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda hariç olmak üzere sadece  İngiltere’de, 4 bin 751 kişinin sokakta yaşamak zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Yardım kuruluşu Shelter'ın araştırması ise Birleşik Krallık'ın  tamamında yaklaşık 320 bin kişinin evsiz olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya  göre, İngiltere'de evsizlerin sayısı 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4  artış kaydetti. Böylece bu yıl 13 bin kişi daha evsizlerin arasına katıldı.

İngiltere'de 200 kişiden birinin evsiz olması, ülke ekonomisinin  büyüklüğü ve başkent Londra'nın dünyanın en büyük finans merkezi olduğu dikkate  alındığında endişe verici bir tabloya işaret ediyor.

GIDA BANKALARINDAN YARARLANANLARIN SAYISI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

The Trussell Trust verilerine göre, kuruluşa bağlı gıda bankaları, 1  Nisan 2016 ila 31 Mart 2017 tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta toplam 1  milyon 182 bin 954 kez gıda yardımında bulundu. Bu rakam, bir önceki yıl 1 milyon  109 bin 309 seviyesindeydi.

Gıda yardımlarının yaklaşık 436 bini sadece açlık sınırında olan  çocukların hayatta kalabilmesi için verildi.

Kuruluş, yılda yaklaşık 591 bin 477 kişinin gıda bankalarından  faydalandığını tahmin ediyor.

The Trussell Trust, ülkenin tamamındaki gıda bankalarının sadece yüzde  43’üne sahip. Bağışlarla ayakta duran kuruluşun, halihazırda Birleşik Krallık  çapında 420 gıda bankası bulunuyor.

Yardım kuruluşları tarafından kurulan diğer gıda bankaları da dikkate  alındığında, ülkede gıda bankalarından yararlananların sayısının 1 milyonun  üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gıda yardımları her gün aynı kişilere düzenli olarak  yapılmıyor. Bir kişinin bir yıl içerisinde 2 ya da 3 kez gıda bankası desteğinden  faydalanabilmesine izin veriliyor.

GIDA BANKALARI, SİYASİ PARTİLERİN DE ANA TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Gıda bankaları, 8 Haziran 2017’de yapılan erken genel seçim öncesinde  siyasi partilerin de ana tartışma konuları arasında yer almıştı.

Ülkenin en büyük hemşirelik okullarından Royal College of Nursing  (RNC), seçim öncesi yaptığı açıklamada, artan sayıda hemşirenin bu gıda  bankalarından yararlanmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Ülkenin sağlık sisteminin (NHS) kalitesinde son derece belirleyici  olan hemşirelerin bir bölümünün gıda bankalarına muhtaç kaldığı yönündeki  açıklamalar, kısa zamanda siyaset sahnesini de hareketlendirmişti.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn,  seçim öncesi dönemin İçişleri Bakanı Amber Rudd'a "Gıda bankalarına hiç gittiniz  mi? İstasyonlarımızda uyuyan insanları gördünüz mü? Hükümetinizin kesintileri  sonrasında yoksulluğun seviyesini gördünüz mü?" şeklinde sorular yöneltmişti

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