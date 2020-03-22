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Zagreb’te korkutan deprem

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bu sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre depremin kentin kuzeyinde ve yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandığı açıklandı. Daha sonra yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 5.3'e düşürüldüğü belirtildi

Zagreb’te korkutan deprem

Dünya corona virüsü ile mücadele ederken Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi GFZ, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Reuters başta olmak üzere uluslararası ajansların “son dakika” haberi olarak servis ettiği gelişme ile ilgili ilk sallantının 6 büyüklüğünde olduğu açıklanırken, kısa bir süre sonra bu rakama güncelleme geldi.

Fotoğraf: Reuters

GFZ, depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, depremin richter ölçeğine göre 5.4 olduğunu açıkladı.

Zagreb Acil Durum Enstitüsü Başkanı Zarko Rasiç, “Bir ekibimiz ambulans ile saha çalışması yaparken yıkılmış bir binanın altında bir çocuk buldu. Maalesef çocuk olay yerine gittiğimizde yaşamını yitirmişti” dedi.

Yaşamını yitiren çocuğun 15 yaşında olduğu açıklandı.

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