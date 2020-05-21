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Yunanistan’da tatile çıkacaklara 2 bin 200 liraya kadar yardım

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Yunanistan Turizm Bakanı Harris Theocharis, turizmin canlanması için hazırladıkları planı açıkladı. Theocharis, "İç turizm ve yerli turist her zaman önemli. Tatile çıkacak ve en az 4 gecelik konaklama yapacak yerli turistlere en az 120 euro en fazla 300 euro (900-2 bin 200 TL) destek verilecek" dedi

Yunanistan’da tatile çıkacaklara 2 bin 200 liraya kadar yardım

Yunanistan’da iç turizmi hareketlendirmek amacıyla turizm paketi hazırlandı. Buna göre tatile çıkacak yerli turiste ekonomik yardım yapılacak.

Yunanistan Turizm Bakanı Harris Theocharis, 2020 turizm sezonunda destinasyonlara daha fazla yerli turist çekmeyi amaçladıklarını belirterek “İç turizm, bu dönemde her zamankinden daha da önemli. Yaptığımız yeni sosyal turizm çalışmasının 30 milyon euro ile finanse edileceğini belirtmek istiyorum. Bu çalışma kapsamında otelde en az 4 gecelik konaklama yapanlara 120 euro değerinde e-kupon verilecek. Turizm destek paketinden en az 250 bin yurttaşın yararlanmasını bekliyoruz. Ayrıca, özel sektör çalışanları için 300 euro (2 bin 200 TL) değerinde kurumsal tatil seyahat kuponu verilecek” dedi.

BU ÜLKELERE TEST VE KARANTİNA YOK

Yunanistan'da dış turizmin ise 15 Haziran’da başlayacağı açıklandı. Yunanistan'a 15 Haziran tarihinden itibaren turist gönderecekler ülkeler ise İsrail, Çin, Japonya, Avustralya, Norveç, Danimarka, Avusturya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak açıklandı. Bu ülkelerden gelecek turistlere test ve karantina uygulaması yapılmayacak.

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