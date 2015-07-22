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Yunanistana bu kez iyi haber

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Ülkenin notu çöp seviyesindeki CCC-den CCC+ya çıktı. Görünüm ise negatiften Durağana yükseltildi. Kurumdan yapılan açıklamada Yunanistanın 2018e kadar Euro Bölgesinden Çıkma ihtimalinin...

Yunanistana bu kez iyi haber
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Ülkenin notu çöp seviyesindeki CCC-den CCC+ya çıktı. Görünüm ise negatiften Durağana yükseltildi.

Kurumdan yapılan açıklamada Yunanistanın 2018e kadar Euro Bölgesinden Çıkma ihtimalinin yüzde 50nin altına gerilediği ifade edildi.

S&P, Yunanistanın Eurodan çıkma riskinin hala yüksek olduğunda da işaret etti.

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