Yunanistana bu kez iyi haber

Ülkenin notu çöp seviyesindeki CCC-den CCC+ya çıktı. Görünüm ise negatiften Durağana yükseltildi. Kurumdan yapılan açıklamada Yunanistanın 2018e kadar Euro Bölgesinden Çıkma ihtimalinin...

Ülkenin notu çöp seviyesindeki CCC-den CCC+ya çıktı. Görünüm ise negatiften Durağana yükseltildi.



Kurumdan yapılan açıklamada Yunanistanın 2018e kadar Euro Bölgesinden Çıkma ihtimalinin yüzde 50nin altına gerilediği ifade edildi.



S&P, Yunanistanın Eurodan çıkma riskinin hala yüksek olduğunda da işaret etti.