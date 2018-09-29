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Yunanistan "Zorba" kasırgasına hazırlanıyor

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Yaklaşık 3 gündür kötü hava koşullarının etkili olduğu Yunanistan, "Zorba" kasırgasına hazırlanıyor. Fırtınanın saatteki hızı 100 kilometreye, dalga boyu ise 11 metreye kadar çıkabilecek.

Yunanistan "Zorba" kasırgasına hazırlanıyor
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Yunanistan'daki meteoroloji servisine göre, "Zorba" ismi verilen kasırga, yarın öğleden sonra Mora Yarımadası kıyılarında etkisini göstermeye başlayacak. 

Ülkenin güney kesimlerini etkisi altına alacak şiddetli rüzgar ve yağışların iki gün boyunca etkili olması bekleniyor. 

Mora'nın güney sahilleri ve Girit'te ise hızı saatte 100 kilometreye yaklaşacak fırtına nedeniyle 11 metreyi bulan dalgaların oluşacağı tahmin ediliyor. 

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesi, Mora Yarımadası'ndaki birçok bölge ve İyonya Adaları'nda okullar cuma günü tatil edildi, gemi seferleri de iki gündür yapılamıyor. 

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından (Eurocontrol) yapılan açıklamada, hızı 120-150 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle Yunanistan ve adalara uçuşlara ilişkin uyarıda bulunuldu. 

Yunanistan'da çarşamba gününden bu yana devam eden kötü hava koşulları nedeniyle deniz seferlerindeki aksamaların yanı sıra pek çok kentte binaların çatıları zarar görmüş, ağaçlar devrilmiş ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. 

Kasırganın Ege Denizi'ni geçerek yarın Türkiye kıyılarında da etkili olabileceği belirtildi. 

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