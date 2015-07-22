Yunanistan ve İsrail'den askeri anlaşma

Yunanistan ve İsrail'in ortak askeri tatbikatlar sırasında askeri personelin her iki ülkede kalmasını öngören anlaşma imzaladığı belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenosun İsrail ziyareti sırasında, Kammenos ile İsrailli mevkidaşı Moşe Yalon tarafından imzalandığı ifade edildi.



Açıklamada, İki bakan tarafından askeri tatbikatlar ve işbirlikleri çerçevesinde personel aktarımı sırasında iki ülkede kalınmasıyla ilgili statüyü belirleyen anlaşma imzalandı ifadeleri kullanıldı.



Savunma Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Kammenos ve Yalon arasındaki görüşmede, deniz güvenliği ile ilgili konuların yanı sıra, Yunanistan, Kıbrıs (Rum) ve İsrail MEBlerindeki enerji kaynaklarının güvenliği ve savunma sanayisinde işbirliği ile ilgili meselelerin ele alındığı belirtildi.



Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Yalon, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan ve İsrailin ortak askeri tatbikatlar yapmasında iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğunu ifade ettiği vurgulandı.



Yalon bu kapsamda iki ülkenin, İranın nükleer programıyla ilgili Tahran ile uluslararası toplum arasındaki anlaşmanın yansımalarını birlikte karşılamalarında da ortak çıkarları bulunduğunu kaydetti.



Kammenos ise, Yunan halkının İsrail halkına çok yakın olduğunu belirterek, Yunanistan ile İsrail arasındaki ikili askeri ilişkilerin ortak tatbikatlarla daha da geliştirileceğini söyledi.