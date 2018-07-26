Yunanistan şimdide sele teslim

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Marusi bölgesinde uzun süre devam eden sağanak yağışlar sele dönüştü.
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Yaklaşık 150 araç su altında kaldı. Onlarca evi su bastı, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
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Uzmanlar şiddetli yağışların akşam saatlerinde etkisini yitireceğini söylüyor.
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Öte yandan bölgede yüzlerce evi su basarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma için bölgeye sevk edildi.
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. İtfaiye birimlerine, su basan 170'ten fazla ev için ihbar geldiği açıklandı.
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Yetkililer, bölge sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
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Bulgaristan aşırı yağışlar sonrası dün Türkiye ve Yunanistan'a sel uyarısında bulunmuştu.
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