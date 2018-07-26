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Yunanistan şimdide sele teslim

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Yunanistan'ı orman yangını felaketinin ardından sel vurdu. Başkent Atina'nın kuzeyinde etkili olan sel evleri ve araçları vurdu.

Yunanistan şimdide sele teslim
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  • Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Marusi bölgesinde uzun süre devam eden sağanak yağışlar sele dönüştü. 

  • Yaklaşık 150 araç su altında kaldı. Onlarca evi su bastı, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. 

  • Uzmanlar şiddetli yağışların akşam saatlerinde etkisini yitireceğini söylüyor.

  • Öte yandan bölgede yüzlerce evi su basarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma için bölgeye sevk edildi.

  • . İtfaiye birimlerine, su basan 170'ten fazla ev için ihbar geldiği açıklandı. 

     

  • Yetkililer, bölge sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

  • Bulgaristan aşırı yağışlar sonrası dün Türkiye ve Yunanistan'a sel uyarısında bulunmuştu.

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