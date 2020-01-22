Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu oldu

Yunanistan'da parlamentoda 261 oy alan Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan'da kısa süre önce değişiklik yapılan Anayasa maddesine göre, 300 sandalyeli parlamentoda yapılacak seçimi kazanan Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Sakelaropulu parlamentoda 261 oy aldı.



Seçimdeki tek aday Sakelaropulu'yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi.

Sakellaropulu'nun adaylığına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY) ve eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in başkanlığındaki Mera25 Partisi milletvekilleri ise "çekimser" kaldı.



Yunanistan yasalarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekillerinin "hayır" oyu kullanması öngörülmüyor.

MART AYINDA GÖREVE BAŞLAYACAK



Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Sakellaropulu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un 13 Mart'ta görev süresinin sona ermesinin ardından 14 Mart'ta yemin ederek 5 yıllık görevine başlayacak.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI YAPIYORDU



Yunanistan'da 15 Ocak'ta Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Sakelaropulu, 2018'den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hukukçu bir aileden gelen 1956 doğumlu Sakelaropulu Atina Hukuk Fakültesi mezunu.



Syriza hükümeti döneminde adalet bakanının önerisi üzerine Danıştay Başkanlığı'na atandı ve Yunanistan'ın ilk kadın danıştay başkanı oldu.



Ekaterini Sakelaropulu Ekim 2018'den beri bu görevi yürütüyor. Babası Nikolaos Sakelaropulu da yüksek mahkeme başkan yardımcılığı yapmış bir isim.

YENİ CUMHURBAŞKANI SELANİK DOĞUMLU



Selanik doğumlu Sakelaropulu'nun ailesinin kökleri İskeçe/Yeniköy'e dayanıyor.



64 yaşındaki Sakelaropulu sivil özgürlükler, çevre, azınlık ve mülteci sorunları gibi konulardaki hassasiyetiyle tanınıyor.