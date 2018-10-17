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Yunanistan hukümetinde şok istifa

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Yunanistan hukümetinde şok istifa
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Yunanistan'ın en saygın gazetelerinden Kathimerini'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurduğu son dakika haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias istifa etti.

Gazete haberinde, Kocias'ın, kabine toplantısında Savunma Bakanı Panos Kammenos ile bir anlaşma üzerinde anlaşamadığı ve tartıştıklarını, bunun sonucunda ise Yunan bakanın bir gün sonra istifa ettiğini duyurdu.

Gazete haberinde, Salı günkü kabine toplantısı sırasında Kammenos'un, Kocias'ı gizli dışişleri bakanlığı fonlarını kullanmakla ve George Soros'un adamı olmakla suçladığını aktardı.

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