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Yunanistan'da yangın felaketi

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 Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskûn bölgelere sıçraması sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da yangın felaketi
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 Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskûn bölgelere sıçraması sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hâl ilan edildiği açıklandı.
Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezinden (EKAV) yapılan açıklamada, Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskûn bölgelere sıçradığı belirtildi. 
Yangınlarda 24 kişi yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi. 
Yangında 150 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 11'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. 
Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yerel kaynaklar, bir restoranda 26 kişinin cesedinin bulunduğunu iddia etti ancak iddialar henüz doğrulanmadı. 
YÜZLERCE EV KÜL OLDU
Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı.
Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgâr nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor. 
Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina'da gökyüzünü kaplarken, Atina'yı Mora Yarımadası'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.
OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ
Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu.
Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hâl ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hâl ilan ettiği belirtildi. 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek dün öğleden sonra Atina'ya dönmüştü.

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