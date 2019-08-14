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Yunanistan'da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

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Yunanistan'da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
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Yunanistan'da son günlerde artan aşırı sıcaklarla çıkan orman yangınları, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Eğriboz Yarımadası'nda (Eyvia) Agriliça bölgesinde çıkan ve kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle, bölgedeki bir manastır boşaltıldı, boşaltılması gerekebilecek bazı köylerdeki vatandaşlar da tedbir amaçlı köy meydanlarında bekletiliyor.
Gece yarısından sonra çıktığı belirtilen yangını söndürme çalışmalarında, 75 itfaiye aracı, 6 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 227 itfaiyecinin bulunduğu, siyah dumanların, başkent Atina semalarına kadar ulaştığı ifade edildi.
Eğriboz Eyalet Başkanı Fanis Spanos, Yunan basınına yaptığı açıklamada, bölgede esen şiddetli rüzgarlar ve engebeli arazi nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlukla sürdürüldüğünü belirterek, "Son saatlerde oluşan durum iyimser olmamıza izin vermiyor." dedi.
THASOS ADASI VE THİVA BÖLGESİNDEKİ YANGINLAR
Öte yandan son iki günde ülkenin birçok orman ve çalılık alanlarında çok sayıda yangın çıktığı, turistik yerlerden birisi olan Thasos Adası ve Thiva bölgesindeki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Thiva'da Prodromo bölgesinde sahil şeridine doğru ilerleyen yangına çok sayıda yangın söndürme aracıyla karadan ve havadan müdahale edildiği aktarıldı.
Thasos Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarında ise 4 yangın söndürme uçağı, 56 itfaiyeci, 25 yangın söndürme aracı ve çok sayıda gönüllü vatandaşın yer aldığı belirtildi.
Yunanistan'da geçen yıl Attika'da çıkan yangın sebebiyle 102 kişi yaşamını yitirmişti. Bu yangın, Avustralya'da 2009'da çıkan ve 180 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından "21'inci yüzyılın en ölümcül ikinci yangın felaketi" olarak kayıtlara geçmişti.

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