Yunanistan'da iktidar değişti

Yunanistan'da Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar

Yunanistan'da Çipras dönemi bitiyor, ikinci kuşak Miçotakis dönemi başlıyor. Erken genel seçimin galibi, Muhafazakar Kiriakos Miçotakis'in ana muhalefet partisi "Yeni Demokrasi" oldu. Miçotakis tek başına hükümet kurma çoğunluğunu da elde etti. Devir teslim töreni bugün gerçekleşecek. Seçimde iktidarı kaybeden SYRIZA lideri Aleksis Çipras, "Halkın iradesini saygı göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi (ND), tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etti. Böylece dört buçuk yıl sonra muhafazakarlara yeniden iktidar yolu açılmış oldu



Yunanistan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, katılım oranı yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.



Kiriakos Miçotakis liderliğindeki ND, oyların yüzde 39,6'sını alarak birinci parti oldu. ND, 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geliyor.



Aleksis Çipras liderliğinde iktidarda bulunan sol SYRIZA ise oyların yüzde 31,6'sını aldı. Ana muhalefete düşen SYRIZA'nın milletvekili sayısı 86 olarak gerçekleşti.



PASOK'un omurgasını oluşturduğu Değişim Hareketi (KINAL) ise yüzde 8 oranıyla 22 sandalye kazanarak üçüncü parti oldu. KINAL'ı oyların yüzde 5,3'ünü kazanan ve 15 milletvekili çıkaran Yunanistan Komünist Partisi (KKE) takip etti.

Kiriakos Miçotakis

MİÇOTAKİS'TEN ZAFER KONUŞMASI



Yunanistan'da erken genel seçimlerin sonucunda iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, "Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşasını istiyor." dedi.



Başkent Atina'daki ND genel merkez binası önünde coşkulu kalabalığa seslenen Miçotakis, zafer konuşması yaptı.



Miçotakis, yeni hükümetin çok çalışacağını vurgulayarak "Daha az vergi, bolca yatırım, kalkınma ve etkin devlet sözünü verdim. Şeffaflık, hesap verme ve liyakat ülkeye geri gelecek. Sizden zaman istemiyorum çünkü kaybedecek zamanımız yok." diye konuştu.



Milli sorumluluk ve zorlukların farkında olarak iktidarı devralacağını belirten Miçotakis, "Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşaasını istiyor." ifadesini kullandı.



Miçotakis, birlik içerisinde yapmaları gereken çok iş olduğuna işaret ederek, kendilerini desteklemeyen vatandaşları da ikna etmek için sıkı şekilde çalışacağını söyledi.



ÇİPRAS'TAN AÇIKLAMA



Yunanistan'da erken genel seçimde iktidarı kaybeden SYRIZA lideri Aleksis Çipras, "Halkın iradesini saygı göstereceğiz." dedi.

Aleksis Çipras

İktidar koltuğunu kaybeden Çipras, gazeteciler için kurulan seçim merkezinde basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Çipras, demokrasilerde değişimin doğal ve demokrasinin özü olduğunu ifade ederek, "Miçotakis'i arayarak kendisini zaferinden dolayı tebrik ettim. Halkın iradesini saygı göstereceğiz." diye konuştu.



Bugün başbakanlık koltuğunu rakibine teslim edeceğini belirten Çipras, "Yarın devir teslim töreninde demokrasilerde olması gerektiği gibi Miçotakis'i karşılayacağım." ifadesini kullandı.



Çipras, yeni gelecek hükümete uyarıda bulunarak, "Umarım Yeni Demokrasi (ND) geri dönüşünü intikam için bir fırsata çevirmez. SYRIZA ana muhalefet olarak bunu durdurmak için her zaman hazır bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.



Ülkenin 4,5 yıl önce teslim aldığına kıyasla çok daha iyi bir durumda olduğunu belirten Çipras, "Ülke o zaman çok zor bir durumdaydı. İflasın eşiğine gelmiş, kasası boşalmış, halkın çoğunluğu fakirlikle boğuşuyordu. Şimdi hazinede 37 milyar euroyla, tarihin en düşük faiz oranlarıyla, uluslararası alanda saygın bir ülke teslim ediyoruz." dedi.



Çipras, siyasi arenada muhalefet olarak mücadeleyi sürdüreceğine işaret ederek, "Ana muhalefet olarak, çalışanların haklarını ve çıkarlarını korumak için burada olacağımızdan Yunan halkı emin olsun istiyorum. Sorumlu ve aktif bir muhalefet yapacağız. Daha tecrübeli olarak geri dönmek için kendimizi hazırlayacağız." sözlerine yer verdi. Yunanistan'da erken genel seçimde iktidarı kaybeden SYRIZA lideri Aleksis Çipras, "Halkın iradesini saygı göstereceğiz." dedi.



ALTIN ŞAFAK SEÇİM BARAJINA TAKILABİLİR

Oy oranı büyük oranda düşen aşırı sağ Altın Şafak'ın ise durumu belirsizliğini koruyor. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı ülkede yüzde 2,97 oy oranında bulunan aşırı sağ partinin durumu sandıkların tamamı açıldığında netleşecek.



Bir diğer sağ parti Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) ise 3,77 oy oranıyla dikkati çekti. Liderliğini eski gazeteci, daha sonra ise tele pazarlama yoluyla "Hazreti İsa tarafından yazılmış mektup" satmasıyla tanınan Kiriakos Velopoulos'un yaptığı aşırı sağ parti 10 sandalye sahibi oluyor.



SYRIZA'nın 2015'te iktidara geldiği ilk dönemde Maliye Bakanlığı görevi yürüten ve daha sonra yaşanan anlaşmazlık sonucu partiden ayrılan Yannis Varoufakis'in kurduğu MERA 25 yüzde 3,47 oy oranına sahip. Bu durumda, yeniden meclise girecek olan Varoufakis'in partisi 9 milletvekili çıkardı.

OY SANDIĞI ÇALINDI

Öte yandan başkent Atina'nın Eksarhia semtindeki seçim merkezine giren maskeli kişiler tarafından bir oy sandığının çalındığı bildirildi.



Oy sandığının çalındığı seçim merkezinde 14 Temmuz'da tekrar oy kullanılacağı açıklandı.

Çipras, partisinin mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı yenilginin ardından erken genel seçim kararı almıştı. Yunanistan, Çipras döneminde ekonomik krizden çıkmak için Avrupalı ortaklarıyla üç kez milyarlarca euro'luk anlaşma yaptı. Ülke kurtarma paketleri sonrası ilk kez seçime gitti. SYRIZA hükümeti 2015'te iktidara gelmişti.