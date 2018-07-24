Yunanistan'da can kayıpları artıyor

Yunan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, Atina yakınlarındaki yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 157 kişinin yaralandığını duyurdu. Yunan televizyonu Skai TV'ye açıklama yapan Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous ise, ölü sayısının 60'ı aştığını açıkladı. Bournous, "Ölü sayısı artıyor. Şu ana kadar 60'a yükseldi" dedi.

Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi'nden (EKAV) yapılan açıklamada, Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskun bölgelere sıçradığı belirtildi.

Yangınlarda en az 49 kişi yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yangında 157 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 11'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yerel kaynaklar, bir restoranda 26 kişinin cesedinin bulunduğunu iddia etti. Cesetlerin Mati köyünde bir restoranın avlusunda bulunduğu belirtildi. Bölgenin belediye başkanı yardımcısı Girgos Kokkolis, 26 cesede ulaşıldığını doğruladı.

ÇİPRAS ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina'ya döndü. Başbakan Çipras, ilgili bakan ve bürokratların bulunduğu acil durum toplantısına katıldı.

Yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini belirten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'DAN "YARDIMA HAZIRIZ" TELEFONU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı telefonla aradı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

YÜZLERCE EV KÜL OLDU Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının olduğu bölgelerde elektrik, telefon ve internet bağlantılarının kesildiği belirtiliyor.

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı.

ÇAVUŞOĞLU YUNAN MEVKİDAŞINI ARADI Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor.

Yunan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi.

Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina'da gökyüzünü kaplarken, Atina'yı Mora Yarımadası'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.



OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'ndan yardım talebinde bulunuldu.

İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Güney Kıbrıs Rum kesimi de, Yunanistan'a destek göndereceğini açıkladı.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı.