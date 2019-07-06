Yunanistan'da Başbakan Çipras'ın en zor seçimi

Yunanistan'da liderler kampanyalarını sonlandırdı. Gözler yarınki seçimlerde. Son kamuoyu yoklamaları iktidardaki Syriza'ya desteğin düştüğünü gösteriyor.

Yunanistan'da seçim yarışı, Başbakan Aleksis Çipras'in liderliğini yürüttüğü sol ittifak Syriza ile ana muhalefette bulunan merkez sağdaki Yeni Demokrasi Partisi arasında geçecek.



Kamuoyu yoklamaları ise Syriza'ya desteğin düştüğünü gösteriyor. "Ülkenin en genç başbakanı" olan Aleksis Çipras, seçimlere bir gün kala kampanyasını noktaladı.



Başkent Atina'daki Sintagma meydanında binlerce destekçisine seslenen Çipras'in gündeminde ekonomi vardı.



Rakibine yüklenen Çipras, "Emeklilere sesleniyorum. Bay Miçotakis ve Yeni Demokrasi Partisi sosyal güvenlik sisteminde kara delik yaratacak değişiklikler planlıyor. Emekli maaşlarında kesintiler yapacaklar. Bunlar, hükümetimizin önlediği kesintilerdi" dedi.



Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Syriza'ya yüzde 9 oranında fark atan Yeni Demokrasi Partisi yarışın favorisi. Parti lideri Kiryakos Miçotakis'in kampanya dönemi boyunca gündemi ekonomi ve göçmen sorunu oldu.



Çipras ise ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitirmişe benziyor.



Seçim, ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında yapılacak olması nedeniyle de dikkat çekiyor.



Pazar günü sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeye yol açıyor.



Sıcak hava nedeniyle turistlerin uğrak yeri olan Atina'daki Akropolis geçici olarak ziyarete kapatıldı.



Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu Yunanistan'da partiler Meclis'teki 300 sandalye için yarışacak.



Seçime, Batı Trakya Türk azınlığından çeşitli partilerin listelerinde bulunan 17 aday da katılıyor.