Yunan ordusundan acil satılık F-16

Yunan Hükümeti, kreditörler ile 3. kurtarma anlaşması için vardığı mutabakat çerçevesinde, savunma harcamalarında 2015 için 100 milyon, 2016 için de 200 milyon Euroluk (toplam 300 milyon Euro) tasarruf...

Yunan Hükümeti, kreditörler ile 3. kurtarma anlaşması için vardığı mutabakat çerçevesinde, savunma harcamalarında 2015 için 100 milyon, 2016 için de 200 milyon Euroluk (toplam 300 milyon Euro) tasarruf yükümlülüğü altına girmişti.



Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos da, silahlı kuvvetlerdeki personel sayısının azaltılmayacağını ya da maaşlarda da indirime gidilmeyeceğini, buna karşı 2015deki 100 milyon Euronun bütçe fazlalığından, 2016daki 200 milyon Euronun ise savunma malzemesi satışından karşılanacağını açıklamıştı.



Hürriyetten Yorgo Kırbakinin Demokratia gazetesine dayandırdığı haberde, bu çerçevede hazırlanan satış listesinin başında, 1980li yıllarda satın alınan (40 adet) ve halen envanterde 32 adet olarak gösterilen F-16C blok 30 tipi savaş uçaklarından yaklaşık 20sinin bulunduğunu yazdı.





Hatta bu uçaklara Bulgaristanın talip çıktığını ileri sürdü.



Gazete, opearasyonel durumda olmayan Bubulina adlı S tipi fırkateynin yanı sıra, Rus yapısı 200 adet BMP-1 tipi hafi tankın da satış listesine konacağını kaydederek, bu tanklar ile Mısırın ilgilendiğini belirtti.