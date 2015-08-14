Yunan ölüme terk etti, Türk kurtardı

İzmirin Karaburun ilçesi açıklarında, Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik ekibi, üzerinde 58 sığınmacının bulunduğu lastik botu patlatarak, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenleri acımasızca ölüme terk etti.

İzmirin Karaburun ilçesi açıklarında, Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik ekibi, üzerinde 58 sığınmacının bulunduğu lastik botu patlatarak, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenleri acımasızca ölüme terk etti. Can pazarının yaşandığı olayda, boğulmak üzere olan göçmenleri ise son anda balıkçılar kurtardı. Karaburun ilçesindeki Eğri Limanında, lastik botlarla Avrupaya çıkmak isteyen göçmenleri Türk karasularında durduran Yunan Sahil Güvenlik ekibinin acımasızlığı bu kadar da olmaz dedirtti. Dehşete düşüren olayda, 58 sığınmacı lastik botlarla Eğri Limanı önlerine kadar geldi.

Yunanlılar botu patlattı

Yasak olmasına rağmen Türk karasularına giren Yunan askeri, göçmenleri durdurarak bulunduğu yerde botlarını patlattı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan Türk balıkçılarsa, yaşananları saniye saniye cep telefonuna kaydederek duruma tepki gösterdi. Çekilen görüntüler, Yunan askerinin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne sererken, balıkçılar hemen durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. O sırada Yunan askerinin kendilerine zarar verebileceği düşünen balıkçıların korkusu da görüntülere yansıdı. Göçmenlerin botlarını patlatan Yunan askeri, daha sonra hızla askeri botla bölgeden uzaklaştı. Öte yandan Yunan Sahil Güvenlik ekibinin uzaklaşmasıyla balıkçılar hemen sığınmacıların yardımına koştu. Sığınmacıların bazıları su alan bottan denize düşerken, çığlık çığlığa yardım istedi. Harekete geçen balıkçılar, önce deniz üzerindeki bebek ve çocukları kurtararak kendi teknesine aldı. Daha sonra ise toplamda 58 sığınmacı boğulmak üzereyken tek tek kurtarıldı. Ölümle burun buruna gelen göçmenlerin bazılarında ise can yeleğinin bulunmaması dikkat çekti.

Türk ekibi son anda yetişti

İhbar üzerine Türk Sahil Güvenlik ekibi bölgeye intikal etti. Balıkçıların teknesindeki sığınmacılar askeri bota alındı. Kurtarılan 58 göçmen, daha sonra yabancılar şubesine götürüldü. Dehşete düşüren olay sonrasında balıkçılar tarafından çekilen görüntüler de Türk askerine teslim edildi. Türk Sahil Güvenlik ekibi, olay hakkında işlem başlattı.