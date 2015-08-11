YPG böyle gösteriyor ABD vuruyor

Suriyenin kuzeybatısında bulunan Haseke bölgesinden bildiren Rukmini Callimachi imzasıyla yayımlanan haberde, YPG militanlarının tablet bilgisayarda Google Earth kullanarak, bölgede savaştıkları IŞİD militanlarının yerlerini işaretleyip,...

Suriyenin kuzeybatısında bulunan Haseke bölgesinden bildiren Rukmini Callimachi imzasıyla yayımlanan haberde, YPG militanlarının tablet bilgisayarda Google Earth kullanarak, bölgede savaştıkları IŞİD militanlarının yerlerini işaretleyip, ABDli yetkililere gönderdiklerini aktardı.



YPG SARI, IŞİD KIRMIZI



Terk edilmiş apartmanlar ve harabeye dönmüş villaların bulunduğu bölgede çatışan YPGlilerinin bulunduğu yerleri sarı, IŞİD militanlarının saklandığı mevzileri ise kırmızı nokta ile işaretleyen 36 yaşındaki Talal Ramanın yüzlerce mil uzaklıktaki ABD askeri operasyon odasındaki kullanıcıya şöyle yazdığı belirtildi:



Silah arkadaşlarımız, düşmanın size gönderdiğim GPS (Küresel Konumlama Sistemi) adresinde hareket ettiğini görebiliyor.



Böylece, telsiz aracılığıyla konuştukları YPG militanlarından aldıkları GPS koordinatlarını ABDli yetkililere ileten Raman, Amerikan savaş uçaklarının harekete geçmesini bekliyor.



Ardından YPGlilerin verdiği koordinat vuruluyor ve koalisyon güçlerinin komuta odasından acilen Lütfen arkadaşlarımızın iyi olduğunu teyit edin mesajı geçiliyor.



SALDIRILARDAN ÖNCE GERİ SAYIM



Her saldırıdan önce 3 dakika, 1 dakika ve 30 saniye diye geri sayım yapılarak, YPG militanlarının bulundukları bölgelerden ayrılmamaları sağlanıyor ve ardından hedef vuruluyor.



Fotoğraf: Mauricio Lima