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Yolcunun valizinden füze atar çıktı

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ABD’deki bir havalimanında güvenlik kontrolü için bir yolcunun valizinde güdümlü bir füze atar çıktı.

Yolcunun valizinden füze atar çıktı
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ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore Uluslarası Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı.

Bir yolcunun bavulunda füze fırlatıcısı bulundu.

Amerikan ordusunda görev yaptığını söyleyen yolcu, füze atarın "Kuveyt'ten bir hatıra olduğu" açıklamasını yaptı.

Aktif durumda olmadığı belirlenen füze atara el konuldu.

Uluslararası havacılık kurallarına göre askeri teçhizat ve mühimmat yolcu uçaklarının kabin ya da kargo bölümünde taşınamıyor.

Geçtiğimiz yıllarda abd'deki bir başka yolcunun valizinden de el bombaları çıkmıştı.

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