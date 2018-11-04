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Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu

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Durakta inemeyen kadının şoförle kavgaya tutuşmasıyla yoldan çıkan otobüs, köprüden nehre düştü

Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
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Çin'in Çongçing kentinde bir yolcu otobüsünün nehre  düşerek 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya, yolcu ve şoförün "durak kavgası"nın  neden olduğu ortaya çıktı.  

Çongçing Kamu Güvenliği Bürosu Vancou Bölge Ofisinden yapılan  açıklamaya göre, geçen hafta ülkenin Çongçing kentinde bir köprüyü geçtiği esnada  önce bir araca çarpan ve daha sonra bariyerleri aşarak Yangzı nehrine düşen  otobüsteki 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

15 yolcunun bulunduğu otobüsün enkazı nehirden çıkarılırken, bir  haftadır yapılan arama-kurtarma çalışmalarına rağmen 2 yolcunun cesedi  bulunamadı.

Kazaya ilişkin yapılan soruşturma çerçevesinde, enkaz halindeki  otobüsün kamera sistemi tamir edilerek, kaza sürecine ilişkin görüntülere  ulaşıldı.

Görüntülere göre, Liu soyadlı 48 yaşındaki kadın bir yolcu, inmek  istediği durakta durmayan Ran soyadlı 42 yaşındaki şoförden otobüsü durdurmasını  istedi. Şoför Ran da otobüsü durdurmayı reddetti.

İki taraf arasındaki sözlü tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.  Kavga nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Ran,  şeritten çıktı.

Karşı istikametten gelen bir araca çarpan otobüs, bariyerleri aşarak  Yangzı nehrine düştü

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