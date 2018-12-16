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Yolcu uçağı unutulan kalp nedeniyle kalkış noktasına döndü

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ABD'nin Seattle kentinden havalanıp Dallas'a doğru giden uçağın kargosundaki kalp, yarı yolda farkedildi

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Yolcu uçağı unutulan kalp nedeniyle kalkış noktasına döndü
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ABD'de iç hat seferini yapan yolcu uçağı, nakil için  gönderilen insan kalbinin kargo bölümünde unutulması nedeniyle kalkış noktasına  döndü. 

BBC'nin haberine göre, Dallas'a gitmek üzere havalanan Southwest  Havayollarına ait uçak, nakil için gönderilen insan kalbinin kargo bölümünde  unutulması üzerine Seattle'a dönüş yapmak zorunda kaldı.

Southwest Havayolları, herhangi bir nakilde kullanılmak üzere  California'dan Seattle'a gönderilen organın Seattle'da indirilmediğinin, uçak  Dallas seferini yarılamışken fark edildiğini açıkladı.

Hafta sonu yaşanan olayın detayları basına bugün yansırken, yolcuların  unutulan kalp için geri döndüklerini öğrendiklerinde hayrete düştüğü belirtildi.

Seattle Times gazetesi, kalbin Seattle'a geri getirildikten sonra bir  bağış merkezine gönderildiğini yazdı.  

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