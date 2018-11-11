Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Filipin Havayolları'nda görevli hostes Patrisha Oregano, uçuş sırasında acıktığı için ağlamaya başlayan bebeği emzirdi

9 ay önce doğum yapan 24 yaşındaki Patrisha Organo, yolcunun bebeğini emzirme fotoğrafını Facebook'ta paylaştı.

Organo, büyük ilgi gören paylaşımında iç hat seferi sırasında bebeği ağlayan anneye giderek yardım önerdiğini yazdı.

Anne, 9 saattir havaalanında oldukları için bebeğin mamasının bittiğini söyledi. Uçakta bebek maması ya da formül süt olmadığı fark edilince Organo, bebeği emzirmeyi önerdi. Anne de bu teklifi kabul etti.

Jade adlı bir kızı olan Organo, "Bir yabancının bebeğini emzirdim" başlıklı mesajında şunları yazdı:

"Kalkıştan sonra her şey yolunda gidiyordu. Bir bebeğin ağladığını duydum. Annenin yanına yaklaştım ve bir sorun olup olmadığını sordum. Anne gözleri dolarak, bebeğin acıktığını ancak yanında hiç mama olmadığını söyledi.

Uçakta mama olmadığını bildiğim için içim acıdı ve yapabileceğim tek şeyi yaparak bebeği emzirmeyi teklif ettim. Kabin amirim de hemen anneye yardımcı olarak onu arka koridora aldı. Bebeği emzirmeye başladığımda çok mutlu oldu, çok acıkmıştı. Bebeği uyuyakalana kadar emzirdiğimde annesinin yüzündeki rahatlamayı gördüm. Bu uçuşun özel olacağını hissetmiştim."