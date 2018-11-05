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Yoğun bakımdaki çocuğa tecavüz

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Tecavüz haberlerinin ardı arkasının kesilmediği Hindistan'da dehşet verici bir iddia ortaya atıldı. Uttar Pradeş eyaletinde yoğun bakımda tedavi gören dört yaşındaki bir kız çocuğunun, beş adamın tecavüzüne uğradığı yolundaki iddialar üzerine polis soruşturma başlattı.

Yoğun bakımdaki çocuğa tecavüz
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Olay kız çocuğunun, büyükannesine cumartesi gecesi koğuşta yalnızken bir erkek hemşire ve dört adamın saldırısına uğradığını söylemesiyle ortaya çıktı.

Lucknow kenti polis yetkililerinden Mahesh Srivastava, bir kişinin gözaltına alındığını ve diğer kişilerin arandığını söyledi. Polis, hastaneden güvenlik kamerası kayıtlarını istedi.

Srivastava’nın verdiği bilgiye göre adı açıklanmayan kız çocuğu, yılan sokması nedeniyle hastanede dört gündür tedavi görüyordu.

Hindistan’da son yıllarda tecavüz olaylarının artmasından sonra hükümet bu suçla ilgili cezaları ağırlaştırmıştı.

Bir öğrencinin Yeni Delhi’de otobüs yolculuğu sırasında toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi ülke çapında protestolara yol açmıştı. Hindistan’da bu yıl değiştirilen yasalar, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüz edenlere idam cezası verilmesine olanak tanımıştı.

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