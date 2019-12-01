banner255
banner69
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
37 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
41 0
 
Kafeste liderlik var
Kafeste liderlik var
91 0
Binatlı'ya lider dayanmıyor
Binatlı'ya lider dayanmıyor
94 0
Ferrari Roma görücüye çıktı
Ferrari Roma görücüye çıktı
12 0
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
38 0
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
67 0
banner82

Yılın öğretmeni seçilmişti

banner27

ABD'de öğretmen ile öğrenci arasında yaşanan uygunsuz ilişkilere bir yenisi eklendi. Bu kez ödüllü bir fen bilgili öğretmeni, öğrencisi ile ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni seçilmişti

Randi Chaverria, kariyerinin parlak günlerini geride bıraktı. Ödüllü öğretmenin adı, çalıştığı lisedeki bir cinsel ilişki skandalına karıştı.

Akılalmaz olay, ABD'nin Teksas eyaletindeki Round Rock Lisesi'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Fen Bilimleri öğretmeninin, bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Randi Chaverria adlı öğretmen, öğrencisiyle sınıfta ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı.

Daha önce "Yılın Öğretmeni" seçilen ve okul müdürü tarafından ödül verilen kadının, öğrencisine uygunsuz fotoğraflar gönderdiği de ortaya çıktı.

36 yaşındaki kadın, bununla da kalmayıp yarıyıl tatilinde çıplak fotoğraflarını mesaj yoluyla öğrencisine göndermiş.

Geçen yıl Mayıs ayında Yılın Orta Okul Öğretmeni ödülünün sahibi olan Randi Chaverria, hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasıyla istifasını sundu.

Ortaya çıkan mesajlarla desteklenen iddialar, öğrencinin, öğretmeni ile ekim ayında sınıfra iki kez ilişkiye girdiğini açıklamasıyla tüm eyalette yankılandı.

Hakkında dava açılan öğrtmenin, okul kampüsüne girmesi de yasaklandı. Chaverria, salı günü Teksas Polis Departmanı'na giderek teslim oldu.

Randi Chaverria, okulda öğrencilerine hazırlattığı projelerle adından söz ettiren bir isimdi. Lise öğrencilerine, yaşça küçük öğrencilerle iyi geçinmelerini öğütleyen kadın, onlara hediyeler almaları konusunda da cesaretlendiriyordu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.