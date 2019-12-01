Yılın öğretmeni seçilmişti

ABD'de öğretmen ile öğrenci arasında yaşanan uygunsuz ilişkilere bir yenisi eklendi. Bu kez ödüllü bir fen bilgili öğretmeni, öğrencisi ile ilişkiye girdi

Randi Chaverria, kariyerinin parlak günlerini geride bıraktı. Ödüllü öğretmenin adı, çalıştığı lisedeki bir cinsel ilişki skandalına karıştı. Akılalmaz olay, ABD'nin Teksas eyaletindeki Round Rock Lisesi'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Fen Bilimleri öğretmeninin, bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Randi Chaverria adlı öğretmen, öğrencisiyle sınıfta ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Daha önce "Yılın Öğretmeni" seçilen ve okul müdürü tarafından ödül verilen kadının, öğrencisine uygunsuz fotoğraflar gönderdiği de ortaya çıktı. 36 yaşındaki kadın, bununla da kalmayıp yarıyıl tatilinde çıplak fotoğraflarını mesaj yoluyla öğrencisine göndermiş. Geçen yıl Mayıs ayında Yılın Orta Okul Öğretmeni ödülünün sahibi olan Randi Chaverria, hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasıyla istifasını sundu. Ortaya çıkan mesajlarla desteklenen iddialar, öğrencinin, öğretmeni ile ekim ayında sınıfra iki kez ilişkiye girdiğini açıklamasıyla tüm eyalette yankılandı. Hakkında dava açılan öğrtmenin, okul kampüsüne girmesi de yasaklandı. Chaverria, salı günü Teksas Polis Departmanı'na giderek teslim oldu. Randi Chaverria, okulda öğrencilerine hazırlattığı projelerle adından söz ettiren bir isimdi. Lise öğrencilerine, yaşça küçük öğrencilerle iyi geçinmelerini öğütleyen kadın, onlara hediyeler almaları konusunda da cesaretlendiriyordu.