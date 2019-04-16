Yılın en güçlü basın fotoğrafları belli oldu

2019 Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları açıkladı. 1955 yılından bu yana profesyonel foto muhabirlerin fotoğraflarının en iyilerinin seçildiği yarışmada bu yıl 4 bin 738 fotoğrafçının 78 bin 801 fotoğrafı arasından en iyiler seçildi.
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Spot haber kategorisi birincisi
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Çevre kategorisi birincisi
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Modern kategori ikincisi
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Doğa kategorisi ikincisi
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Doğa hikayeleri kategorisi ikincisi
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Doğa hikayeleri kategorisi üçüncüsü
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Portreler kategorisi üçüncüsü
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Spor hikayeler kategorisi ikincisi
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Modern kategorisi üçüncüsü
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Çevre kategorisi üçüncüsü
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Modern kategori birincisi
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Modern hikayeler kategorisi ikincisi
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Portre kategorisi birincisi
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Çevre hikayeleri kategorisi ikincisi
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Modern hikayeler kategorisi üçüncüsü
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Portre hikayeleri kategorisi üçüncüsü
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Modern hikayeler kategorisi birincisi
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Çevre kategorisi ikincisi
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Spot hikayeler kategorisi ikincisi
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Doğa kategorisi üçüncüsü
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Genel haber kategorisi ikincisi
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Spot hikayeler kategorisi birincisi
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Portre hikayeler kategorisi ikincisi
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Uzun süreli proje hikayesi birincisi
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Doğa hikayeleri kategorisi birincisi
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Spot hikayeler kategorisi üçüncüsü
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Portre hikayeler kategorisi birincisi
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Genel haber hikaye kategorisi birincisi
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Doğa kategorisi birincisi
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Uzun süreli proje hikayesi ikincisi
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