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Yılın en güçlü basın fotoğrafları belli oldu

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Yılın en güçlü basın fotoğrafları belli oldu
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2019 Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları açıkladı. 1955 yılından bu yana profesyonel foto muhabirlerin fotoğraflarının en iyilerinin seçildiği yarışmada bu yıl 4 bin 738 fotoğrafçının 78 bin 801 fotoğrafı arasından en iyiler seçildi.

  • Spot haber kategorisi birincisi

  • Çevre kategorisi birincisi

  • Modern kategori ikincisi

  • Doğa kategorisi ikincisi

  • Doğa hikayeleri kategorisi ikincisi

  • Doğa hikayeleri kategorisi üçüncüsü

  • Portreler kategorisi üçüncüsü

  • Spor hikayeler kategorisi ikincisi

  • Modern kategorisi üçüncüsü

  • Çevre kategorisi üçüncüsü

  • Modern kategori birincisi

  • Modern hikayeler kategorisi ikincisi

  • Portre kategorisi birincisi

  • Çevre hikayeleri kategorisi ikincisi

  • Modern hikayeler kategorisi üçüncüsü

  • Portre hikayeleri kategorisi üçüncüsü

  • Modern hikayeler kategorisi birincisi

  • Çevre kategorisi ikincisi

  • Spot hikayeler kategorisi ikincisi

  • Doğa kategorisi üçüncüsü

  • Genel haber kategorisi ikincisi

  • Spot hikayeler kategorisi birincisi

  • Portre hikayeler kategorisi ikincisi

  • Uzun süreli proje hikayesi birincisi

  • Doğa hikayeleri kategorisi birincisi

  • Spot hikayeler kategorisi üçüncüsü

  • Portre hikayeler kategorisi birincisi

  • Genel haber hikaye kategorisi birincisi

  • Doğa kategorisi birincisi

  • Uzun süreli proje hikayesi ikincisi

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