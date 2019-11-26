Yıldırım isabet eden uçağın pilotundan büyük başarı

Afrika ülkesi Zambiya'da Livingstone-Lusaka seferini yapan Proflight Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. 5 bin 800 metrede yıldırım isabet eden uçağı pilot başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 41 yolcusu bulunan ve yerden 5 bin 800 metre yüksekte olduğu sırada yıldırım isabet eden uçak, pilot tarafından başarılı şekilde başkent Lusaka'ya indirildi.



Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda uçağın burnunun ve bir kanadının büyük ölçüde hasar aldığı görüldü.



Proflight Yöneticisi Phil Lemba, yolcuların tamamının güvenli şekilde uçaktan indirildiğini kaydetti.