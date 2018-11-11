Yılan tuvalette cinsel organından ısırdı

Tuvalete gittiğinde başına geleceklerden habersizdi. Çişini yaparken klozete gizlenmiş bir piton yılanı ortaya çıktı. Ve 45 yaşındaki erkeğin cinsel organını ısırdı.

Taylandlı adam, üç metrelik yılanı eliyle yakaladı. Vahşi hayvanın dişlerinden kurtuldu.

Terdsak Kaewpangpan adlı erkek, hemen hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar adamın cinsel organına 15 dikiş attı.

Doktorların verdiği bilgiye göre, zarar gören bölge tamamen iyileşecek.

Tuvaletten çıkan yılan ise vahşi doğaya bırakıldı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da benzer vakalar daha önce de birçok kez yaşandı.

Yalnızca başkent Bangkok'ta her yıl binlerce yılan ihbarı yapılıyor. Bu yılın başlarında Chachoengsao kentinde yaşayan Chalisa Sunthorn adlı ev kadını tuvaletindeki üç metrelik yılanı son anda fark etti.

2016 yılında ise, yine aynı kentte bir başka erkeğin genital bölgesi tuvalette bir yılan tarafından ısırıldı.