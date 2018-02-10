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Yeterli zaman olmadığı için prensesin düğünü 2 yıl ertelendi

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Japonya İmparatoru Akihito'nun en büyük torunu Prenses Mako'nun düğününün ertelendiği bildirildi

Yeterli zaman olmadığı için prensesin düğünü 2 yıl ertelendi
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İmparatorluk Sarayı Ajansı, hazırlıklar için vakit yetersizliğini  gerekçe göstererek kasım ayında yapılması planlanan düğünün en az 2 yıl  yapılmayacağını duyurdu. Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreninin de  ertelendiğini duyuran Ajans, yeni tarih vermedi.

Prenses Mako da Japon medyasına yaptığı yazılı açıklamada, düğünü  2020'ye kadar ertelemeye karar verdiklerini belirtti. Mako, "Bazı şeylerde çok  acele ettiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Nişanlısıyla evlilik hakkında daha derin bir şekilde düşündüklerini ve  hazırlıklara daha fazla zaman ayırmaya karar verdiklerini kaydeden Prenses,  kararını bildirdiğinde dedesi İmparator Akihito ile eşi İmparatoriçe'nin saygı  duyduğunu dile getirdi.

Akihito'nun en büyük torunu olan Mako, geçen yıl eylül ayında kendisi  gibi Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi (ICU) mezunu olan sınıf  arkadaşı Kei Komuro ile nişanlanmıştı. Kadınların tahta çıkamadığı Japonya'da,  Mako halktan biriyle evleneceği için prenseslik unvanını kaybedecek.

Prenses Mako'nun büyükbabası, 83 yaşındaki İmparator Akihito, 2019  yılının nisan ayında tahttan çekilecek.

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