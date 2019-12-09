Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı

Yaralılar ve Kaybolan Turistler Var: Yeni Zelanda’da Bulunan White Island Yanardağı Faaliyete Geçti

Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağlarından olan White Island Yanardağı lav püskürtmeye başladı.

Dünya üzerinde pek çok yanardağ bulunuyor. Ancak bunların içinde sönmüş olanlar da var. Yeni Zelanda’daki White Island yanardağı ise hala aktif olan volkanlardan biri. Yükseliği 321 metre olan bu dağ, son 150 bin yıl boyunca sürekli volkanik aktivite ile inşa edildi. White Island yanardağı yıllar sonra yeniden aktif oldu ve lav püskürtmeye başladı. Detaylara birlikte bakalım.

Yeni Zelanda’nın en aktif yanardağlarından White Island, lav püskürtmeye başladı. Yanardağ son olarak 2001 yılında lav püskürtmüştü

Volkanın patlamasından kısa bir süre önce, bir grup turistin orada görüldüğü bilgisine ulaşıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise yaptığı açıklamada, yanardağın çevresinde bulunan kişilerden haber alınamadığını belirtti



New Zealand Herald gazetesi, White Island’dakilerin çoğunun, bir yolcu gemisiyle günübirlik bir tur için adayı ziyaret eden turistler olduğunu yazdı. Yeni Zelanda Kruvaziyer Birliği İcra Başkanı Kevin O’Sullivan da, Cruise Association ile 30 ila 38 kişilik bir tur grubunun, patlamanın gerçekleştiği sırada White Island’ı gezdiğini ve grubun geri dönmediğini, isimlerinin ve milletlerinin Yeni Zelanda polisine teslim edildiğini söyledi. Cruise Association’ın sahibi olan Royal Carabbian şirketi ise orda olan herkes için “dua” edilmesini istedi.

20’ye yakın kişinin yaralandığı olayda 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kayıpları arama çalışmaları ise devam ediyor. Ancak sağanak yağış, salınan zehirli gazlar ve heyelan çalışmaları olumsuz etkiliyor

Yaralanan 20 kişiden 7 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan bir açıklamada ise; “İlgili sayıları doğrulamak için çalışıyoruz. Bu aşamada, polis ve kurtarma hizmetlerinin adaya gitmesi çok tehlikeli. Ancak, adaya girmemizi sağlayacak koşulları değerlendirmeye devam ediyoruz.Ada şu anda kül ve volkanik malzemeyle kaplı. Herhangi bir kurtarma girişiminin güvenliği konusunda uzman tavsiyesi alıyoruz. ” denildi.

Öte yandan bölge halkının yanardağın çevresinden uzak durmaları istenirken, White Island çevresinde ise uçuş yasaklandı



GNS Science’dan Dr. Ken Glairdhill, volkanın tahmin edilemez olduğunu ve önümüzdeki 24 saat içinde tekrar patlamayacağından emin olamadıklarını söyledi. Glairdhill; “Bu çok büyük bir patlama değildi, neredeyse boğazı temizleyen bir patlama gibiydi.” dedi.

Polis, patlama sırasında yaklaşık 50 kişinin adada olduğunu söyledi. Wellington’daki bir basın toplantısında polis komiseri John Tims, 23 kişinin adadan alındığını bildirdi

North Island ve South Island olmak üzere iki büyük ve birçok küçük adadan oluşan yeni Zelanda’da patlayan yanardağ White Island ise North Island’ın doğu kıyısına 48 km mesafede bulunuyor