Yeni yıl kutlamalarına bilet gölgesi

Her 31 Aralık'ta Dünya basının gözdesi olan Avustralya'nın popüler kentlerinden Sydney'deki kutlamalar bu yıl büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Şehrin limanı ve köprüler üzerinde düzenlenen havai fişek gösterileri bu yıl sadece biletli izleyicilere açık olacak.

Yeni yıla dünyada ilk giren ülkelerden biri olan Avustralya’nın Sydney kentinde her yıl düzenlenen yılbaşı etkinliklerine bilet krizi damga vurdu… Sydney’de havai fişekli kutlamaları izlenebilecek 51 resmi noktadan 19’unda bilet uygulamasına geçilmesi tartışma yarattı.

Hickson Road ve Pyrmont bölgelerinde geçen yıl ücretsiz olan izleme noktalarından bu yıl 335 dolara kadar fırlayan ücretler talep edilmesi hem belediye kulislerinde hem de sosyal medyada tepki çekti. Sydney’nin sembolik belediye başkanı olarak görev alan Clover Moore, “Geçtiğimiz yıllarda ücretsiz olan bu noktalardan kutlamaları izleme ritüelinden para istemek saçmalık. Bu günlerde insanları bir araya getirmek ve şehrimizin güzelliğini kutlamak gerekirdi. Bu tamamen maddi kaygılarla yapılmış bir şey. Ücretsiz olması gereken bir şeyi paralı yapmak anlamsız” dedi.

Avustrlaya, TSİ 13:00 sularında 2019’a girecek.

Öte yandan belediye yönetimi kararlarını savundu. Yapılan açıklamada Sydney’deki etkinlik için 5.7 milyon dolar harcandığı ve 8.5 ton havai fişek, 100.000 maytap kullanılacağı belirtildi. Ağustos ayında yaşamını yitiren Aretha Franklin’in meşhur ettiği (You Make Me Feel Like) A Natural Woman koreografisinin yapılacağı belirtildi. Belediye yönetimi, “Sahil bölgelerinin özelleştirilmesi ve kapatılması gibi bir durum yok. Hala kamuya açık birçok noktada insanlar havai fişek gösterisini izleyebilir. Biz bazı ailelerin alkolsüz noktalarda gösteriyi izlemek istediğini biliyoruz dolayısıyla böyle bir düzenleme yaptık” ifadesi kullanıldı.