banner255
Çürük çilekler neden satılıyor?
Çürük çilekler neden satılıyor?
51 0
Enduro heyecanı başlıyor
Enduro heyecanı başlıyor
11 0
 
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
104 0
Fasulye değil altın mübarek
Fasulye değil altın mübarek
53 0
Halk Dansları Şöleni başlıyor
Halk Dansları Şöleni başlıyor
23 0
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
11 0
174 0
banner82

Yeni doğan bebeğin kilosu herkesi şaşırttı !

banner27

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Joy Buckley adındaki kadın, 7 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

banner262
Yeni doğan bebeğin kilosu herkesi şaşırttı !
banner267

New York’ta dün 7 kilo ağırlığında ve 58,5 cm boyunda doğan kız bebeğe Harper ismi verildi. İkinci bebeğini dünyaya getiren anne Joy Buckley, kendisine traktör çarpmış gibi hissettiğini söyledi.Hamileliğinin son zamanlarında üst katta bulunana yatak odasına çıkamayan ve aşağııdaki salonda yatan kadın, mesanesinin ezildiğini ve nefes almakta dahi zorlandığını ifade etti.Doğumda tıbbi vakum ve sezaryen tekniği kullanıldığı belirtilirken, Harper’in New York’un tarihinde doğan en büyük bebek olduğu kaydedildi. Harper, yenidoğan bebeklerin iki katı büyüklüğündeydi.oy Buckley’a doktorların hamile kalma şansının yüzde 15’ten daha az olduğunu söylediği ancak çiftin 7 yıl sonra 5 kilo ağırlığında bir oğulları olduğu öğrenildi. Joy Buckley'ın 2 yıl sonra da ikinci çocuğu olan Harper’i dünyaya getirdiği öğrenildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.