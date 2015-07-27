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Yemende 5 gün sürecek ateşkes başladı

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Yemende Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ilan ettiği 5 günlük insani amaçlı ateşkesin başladığı bildirildi. AA Koalisyon Güçleri Komutanlığınca yapılan yazılı...

Yemende 5 gün sürecek ateşkes başladı
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Yemende Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ilan ettiği 5 günlük insani amaçlı ateşkesin başladığı bildirildi.

AA

Koalisyon Güçleri Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Dün koalisyon komutanlığınca ilan edilen üçüncü ateşkes yerel saatle 23:59'da yürürlüğe girdi" ifadeleri yer aldı.

Koalisyon güçleri dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talebi üzerine 5 gün boyunca ülkeye insani ve tıbbi malzeme girişi için insani ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Yemen'de 12 Mayıs ve 10 Temmuz'da ilan edilen insani amaçlı ateşkesler pek çok defa ihlal edilmişti.

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