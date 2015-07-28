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Yemen'deki 5 günlük ara BM'yi memnun etti

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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Yemen'de insani yardım için çatışmalara ara verilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Yemen'deki 5 günlük ara BM'yi memnun etti
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BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ban Ki-mun, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeye insani yardım ulaştırılması amacıyla çatışmalara tek taraflı 5 günlük insani ara verme kararı almalarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Tüm taraflara çatışmalardan kaçınmaları, yaşanabilecek küçük olaylara karşı da itidalli yaklaşarak gerginliği önlemeleri çağrısı yapan Ban, Yemendeki tüm tarafların insani ara süresince askeri eylemlerini durdurması gerektiğini vurgulayarak, taraflara çatışmasızlıktan yararlanarak silah taşıma ve toprak elde etme gibi istismarlardan sakınmaları uyarısında bulundu.

İnsani yardımların tüm bölgelere engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanmasını isteyen Ban, taraflardan uluslararası insancıl hukuk altındaki yükümlülüklerine uymalarını, BM ve diğer ilgili yardım kuruluşlarıyla ortak çalışmalarını talep etti.

Yemende 12 Mayıs ve 10 Temmuzda ilan edilen insani amaçlı ateşkeslere çok sayıda uyulmamıştı.

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