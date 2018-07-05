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Yemen'de düğün törenine saldırı: 8 ölü

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Yemen'in İbb vilayetinde düğün törenine düzenlenen silahlı saldırıda davetlilerden 8 kişi hayatını kaybetti, 13'ü de yaralandı.

Yemen'de düğün törenine saldırı: 8 ölü
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Yemen'de yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, İbb ilinin batısındaki Muzeyhara ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup, Humeyr bölgesindeki düğün çadırına saldırdı. 

Yüzleri maskeli saldırganlar, uzun namlulu silahlarla aralarında çocukların da bulunduğu davetlilerin üzerine rastgele ateş açtı. Olayda damadın babasının da aralarında olduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Saldırganlar, kargaşayı fırsat bilip olay yerinden kaçtı.

Olayın failleri ve sebebine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığı ifade edilirken olayın terör saldırısı olmadığı öngörülüyor. 

İbb ili, 2015'in başlarından bu yana ülkede meşru yönetime darbe yapan Husilerin kontrolü altında bulunuyor.

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