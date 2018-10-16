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Yatakta görünmez kaza

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İngiltere son yılların en ilginç davasını konuşuyor. Seks yaptığı sırada yataktan düşerek omuriliği zedelenen kadın, yatak şirketine tazminat davası açtı.

Yatakta görünmez kaza
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İngiltere’nin Maidenhead kentinde yaşayan Claire Busby, 5 yıl önce evindeki eşyaları yenilemek için harekete geçti. 46 yaşındaki Busby’nin bu kararı, hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirecek ilk adımdı.

4 çocuk annesi Busby, değiştirdiği eşyalar arasına çocukları ve eşiyle kendisinin yataklarını ekledi. 1 hafta boyunca yatakla ilgili bir sorun yaşamayan Busby, eşiyle seks yaptıkları sırada yataktan düştü. Başının üzerine düşen ve yerden kalkamayan kadın için ambulans çağrıldı.

Omuriliğinde zedelenme tespit edilen Busby, tedavi süresince 2 kez de kalp krizi atlattı. Hayatını karartan kaza sonrası tekerlekli sandalye kullanmak durumunda kalan Busby, yaşananlardan Beds Are Uzzz adlı yatak şirketini sorumlu tuttu.

Yatağın kendisini mancınık gibi fırlattığını öne süren Busby, yatağın teslim edildiğinden itibaren arızalı olduğunu savundu. Busby konuyu mahkemeye taşırken, 1 milyon sterlin’lik ( 7.6 milyon TL) tazminat davası açtı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise, yatak şirketi ürünleriyle ilgili aileden bu olaya kadar bir şikayet almadıklarını, kadının yatağın kenarına fazla yaklaşıp dengesini kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

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