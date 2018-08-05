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Yatağında bir metrelik yılanla uyandı

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İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinde uyanan kadın, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü yanında yaklaşık bir metrelik piton yılanı vardı

Yatağında bir metrelik yılanla uyandı
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Londra’nın batısındaki Kensington’da yaşayan kadın, yatağında yaklaşık bir metrelik piton yılanıyla uyandı.

Yataktan sıçrayarak odasından kaçan kadın, Hayvanları Koruma Derneği’ni (RSPCA) arayarak yardım istedi.  

Geçen hafta yaşanan olayda; eve gelen yetkililer, yılanı bulamayarak ayrıldı.

Ertesi gün de aynı evin koridorunda beliren yılan, tekrar çağrılan görevliler tarafından yakalandı.

Kraliyet pitonu olduğu belirtilen sürüngenin, birisinin evcil hayvanı olduğu ve kaçtığı belirlendi.

Hayvan korumaya alınırken, yetkililer sıcak havalarda sürüngenlerin harekete geçtiğini belirterek uyarıda bulundu.

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