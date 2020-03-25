Yaşlılar ölüme terk edildi

İspanya'da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya'da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu.

İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için huzurevlerine gittiği, tesislerin tamamen terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.

İspanya Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Robles, "Ordu, bazı huzurevi ziyaretlerinde yaşlı kişileri tamamen terk edilmiş biçimde, kimi zaman yataklarında ölmüş halde buldu" diye konuştu.

Robles, ülkedeki yaşlıların ve korkudan dışarı çıkamayanların da evde çaresizce ölümü beklediğini de söyleyerek, “Askerlerin bazı kontrollerinde, yaşlıların evlerinde tamamen terk edildiğini gördü ve hatta bazıları yataklarında ölü bulundu” dedi.

BUZ PİSTİ GEÇİCİ MORG OLDU

İspanyol medyasına konuşan hükümet yetkilileri, Palacio de Hielo isimli buz pistine geçici morg yapılacağını duyurdu.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde, cenaze evlerinin kapasitesinin dolduğu ve bundan böyle geçici olarak corona virüsünden ölenlerin burada toplanacağı belirtildi.