banner411
banner69
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
14 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
62 0
 
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
258 0
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
79 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
75 0
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
54 0
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
792 0
banner374

Yaşlılar ölüme terk edildi

banner27

İspanya'da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu

Yaşlılar ölüme terk edildi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya'da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu.
İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için huzurevlerine gittiği, tesislerin tamamen terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.
İspanya Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Savunma Bakanı Robles, "Ordu, bazı huzurevi ziyaretlerinde yaşlı kişileri tamamen terk edilmiş biçimde, kimi zaman yataklarında ölmüş halde buldu" diye konuştu.
Robles, ülkedeki yaşlıların ve korkudan dışarı çıkamayanların da evde çaresizce ölümü beklediğini de söyleyerek, “Askerlerin bazı kontrollerinde, yaşlıların evlerinde tamamen terk edildiğini gördü ve hatta bazıları yataklarında ölü bulundu” dedi. 

BUZ PİSTİ GEÇİCİ MORG OLDU
İspanyol medyasına konuşan hükümet yetkilileri, Palacio de Hielo isimli buz pistine geçici morg yapılacağını duyurdu.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde, cenaze evlerinin kapasitesinin dolduğu ve bundan böyle geçici olarak corona virüsünden ölenlerin burada toplanacağı belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.