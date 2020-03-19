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Yaşlı adamın elleri boş kaldı

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Avrupa’da artan corona virüs vakaları ve karantina önlemleri nedeniyle İspanya, İtalya ve İngiltere’deki birçok markette raflar boş kaldı

Yaşlı adamın elleri boş kaldı

Avrupa’da artan corona virüs vakaları ve karantina önlemleri nedeniyle İspanya, İtalya ve İngiltere’deki birçok markette raflar boş kaldı.

İngiltere’nin Epsom şehrinde çekilen ve yaşlı bir adamın elinde alışveriş listesiyle boş rafların ortasında görüldüğü fotoğraf ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İngiltere’nin Surrey kontluğuna bağlı Epsom şehrinde yerel bir markette çekilen fotoğrafta yaşlı bir adamın elinde alışveriş listesiyle boş raflar arasında kala kaldığını görünüyor.

Yaşlı insanların corona virüse karşı daha riskli bir konumda bulunduğu düşünüldüğünde yaşanılan durumun utanç verici olduğu belirtildi.
Avustralya’da bulunan bir market ise paniğe kapılarak fazla alışveriş yapmalarını engellemek makarna, un, tuvalet kağıdı gibi yoğun talep gören ürünlerin satışına sınır koydu. Corona virüsün yayıldığı ülkeler arasında olan Avustralya'da tespit edilmiş 220 vaka bulunuyor.
Öte yandan, boşalmış market rafları salgının en bilinen karelerinden biri haline geldi. Avustralya’da süpermarket zincirlerinden Coles and Woolworth pirinç, un, antiseptik temizleyici, tuvalet kağıdı, ıslak mendil ve peçetelere alım kotası koyduğunu duyurdu.

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