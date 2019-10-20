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Yaşadığı karavandan 320 fare çıktı

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ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bir kadının yaşadığı karavanda bulunan 320 fare toplatıldı

Yaşadığı karavandan 320 fare çıktı
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Ülke basınında yer alan haberde, bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine karavanında yaklaşık 320 fare besleyen kadının ikna edildiği ve farelerin toplatıldığı belirtildi.

Yetkililer, karavanın her bölümünde bulunan farelerin, döşemelerin ve koltukların altında oyuklar açtığını, motorun kablolarını kemirdiklerini açıkladı.

Adı açıklanmayan kadının ilk başta iki fareye sahip olduğu ancak farelerin her 4 haftada bir doğum yapması sonucunda sayının katlanarak arttığı ve son durumda 320 civarında farenin karavanda yaşadığı tespit edildi.

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