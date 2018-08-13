Yaptırımların ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Rusya dolar dışındaki para birimlerinin kullanımını arttıracaklarını açıkladı.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Sulianov dolar dışındaki para birimlerinin kullanımını arttıracaklarını söyledi.



Rus televizyon kanalına konuşan Siluanov, ABD'nin yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını söyledi.



Rusya Maliye Bakanı Siluanov, "Dolar yerine euro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını arttıracağız" ifadelerini kullandı.



Rusya'daki ABD şirketlerine yaptırım uygulamayı planlamadıklarını belirten Siluanov, petrol ticaretinde yerel paralara geçme ihtimalini değerlendirdiklerini de ifade etti.