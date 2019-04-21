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Yanlış partiye oy verince işaret parmağını kesti

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Hint seçmen "File oy vermek istedim ama yanlışlıkla çiçeğe oy verdim" dedi, makinedeki çok sayıda sembolün kafasını karıştırdığını söyledi

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Yanlış partiye oy verince işaret parmağını kesti
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Hindistan'da yanlış partiye oy veren kişi işaret  parmağını kesti. 

Hindistan'daki parlamento seçimleri çerçevesinde kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletinde Pawan Kumar adlı seçmen, oyunu kullandıktan sonra yanlışlıkla iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) oy verdiğini fark etti.

Kumar, sosyal medyada paylaşılan videoda, yerel bir partiye oy vermek istediğini ancak oylama makinesinde çok sayıda sembolün kafasını karıştırdığını söyledi.

"File oy vermek istedim ama yanlışlıkla çiçeğe oy verdim" diyen Kumar, pişmanlığın yol açtığı öfkeyle çıkmaz mürekkebe batırılan işaret parmağını kesti.

Hindistan'da parlamento seçimlerinde iktidardaki BJP'nin sembolü nilüfer çiçeği iken fil, Bahujan Samaj Partisi'nin sembolü olarak kullanılıyor.

Bazı bölgelerde okuryazarlık oranının düşük olduğu Hindistan'da parti sembolleri seçmenlerin işini kolaylaştırıyor.

Hindistan'da 11 Nisan'da başlayan parlamento seçimlerinin ikinci aşaması dün yapıldı.

Seçimlerin diğer aşamaları, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

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